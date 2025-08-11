Prueba la bollería de Lidl y sentencia: “Este bollo de 45 céntimos de Lidl supera a cualquier otro que haya probado”

Una de las grandes apuestas de los supermercados durante los últimos años ha sido incorporar productos frescos y recién hechos en sus lineales. Ya no hablamos solo de fruta, verdura o carne al corte, sino también de panadería y bollería que se prepara a diario para el cliente. Lidl es uno de esos supermercados que ha decidido potenciar esta sección, con un espacio dedicado a pan y dulces recién horneados donde se pueden encontrar productos a buen precio y elaborados el mismo día.

Dentro de esta apuesta, la bollería se ha convertido en uno de los reclamos más visibles. Croissants, napolitanas, bollos rellenos… y, como no, novedades que buscan sorprender al consumidor habitual. La creadora de contenido Ude Camara ha decidido poner a prueba algunas de estas propuestas de Lidl en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales.

La prueba: del escepticismo a la sorpresa

El vídeo comienza con un gesto de desconfianza: “este es el primero que creo que Mercadona también tenía de estos si no me equivoco y no sé si están rellenos, pero no pesan mucho, no te creas”. Tras abrirlo llega la primera sorpresa: “wow, bueno sí tienen su rellenito… algo de relleno tienen, no es mucho pero bueno”.

El veredicto inicial es positivo: “está bastante bien, eh, me cayó la boca yo diciendo que no tenía relleno… a ese creo que le doy un ocho de diez”.

Después pasa a probar otro bollo, esta vez de chocolate blanco, que le recuerda a uno de Mercadona: “Este sí me pesa más… o sea, está muy bueno, este es mi favorito ya porque tiene más relleno que el otro y el relleno es superempalagoso, pero me gusta… esto con leche, tremendo”.

Mini croissants y sabores inesperados

La degustación continúa con los mini croissants. Algunos ya los había probado, como el de pistacho, pero otros eran novedad para ella. Uno de ellos llama su atención por su relleno: “es la primera vez que veo un cruasán con leche condensada… qué desilusión, no está relleno… me gustaría que estuviese relleno, aunque ya es bastante empalagoso”.

Otro momento destacado llega con un dulce que identifica como de Lotus: “ah, que se me cae todo niño, es que qué pasada… cuarenta y cinco céntimos, este no lo había visto nunca… efectivamente es de Lotus… cada uno va siendo mejor que el anterior, o sea, el relleno que tiene esta cosa”.

En su recorrido también hay espacio para piezas sin relleno, pero que le resultan igual de ricas: “efectivamente no está relleno, pero está muy rico”.

El gran favorito

La cata termina con un dulce que pesa más de lo habitual y que genera expectativa: “yo no sé esto qué tendrá dentro… pensaba que iba a tener un relleno como de frutos rojos o algo así… pero es como de chocolate blanco… me recuerda al de leche condensada… este también estaba bastante bueno”.

Sin embargo, hay un claro ganador. Para ella, el bollo de 45 céntimos con sabor a Lotus se lleva la palma: “este bollo de 45 céntimos de Lidl supera a cualquier otro que haya probado”.