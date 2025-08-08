Estas son las 7 señales de que hay un nido de chinches en el colchón según los expertos en limpieza del hogar

Tener una plaga de chinches puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza. No sólo porque estos insectos son molestos y se alimentan de nuestra sangre mientras dormimos, sino porque, como advierten los expertos, “son muy difíciles de eliminar”. Y la clave para evitar que se extiendan es detectarlos cuanto antes.

En un vídeo publicado por Viviendo en Casa, se explican las señales más claras para reconocer que en tu colchón podrían estar viviendo chinches. La primera pista, aunque pueda pasar desapercibida, es el olor: “Si tu cama huele como a moho, cuidado, esta podría ser la primera señal”

Otra señal de alarma son las picaduras. Si al despertar notas “piquetes en manos, pies, piernas o dorso”, podría significar que algo va muy mal en tu colchón. A esto se suman las manchas visibles: “pequeñas manchas rojas o marrones pueden ser una clara señal de que te están atacando estos insectos”.

El vídeo también alerta sobre otros rastros más pequeños pero igual de reveladores. Si encuentras “pequeños puntitos, del tamaño de la punta de un bolígrafo, en las esquinas de la cama”, probablemente se trate de sus marcas fecales. Pero no es lo único: los huevos de chinche “son de color blanco perlado y se adhieren a las superficies” y miden lo que la cabeza de un alfiler. También están las cáscaras que dejan al mudar, “traslúcidas amarillentas”, que suelen aparecer en bordes o costuras del colchón.

La confirmación más evidente llega cuando, sin pudor, las ves moverse a plena vista. Como concluye el vídeo, “nada para decir que tu colchón está infestado que verlas caminando sin pudor”.