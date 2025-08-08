Miguel Assal, técnico de emergencias, sobre el peligro de los chinches: "Pequeñas manchitas negras en los colchones"

Uno de los mayores problemas de plagas que hay hoy en día, y que cada vez preocupa más en España, es el de los chinches. El motivo es sencillo: estos insectos no sólo son difíciles de detectar, sino que además viajan fácilmente en maletas, ropa o incluso en los pliegues de un sofá.

El técnico de emergencias Miguel Assal ha mostrado en un reciente vídeo cómo se enfrenta a este problema, advirtiendo de que lo mejor, cuando nos encontramos ante una infestación, es dejar la actuación en manos de un profesional.

“Entramos en este albergue a ver qué encontramos. Son las zonas que tienes que revisar bien, estas costuras del interior de los colchones”, explica Assal mientras inspecciona la habitación. Insiste en que no basta con mirar por encima y que tampoco hay que olvidar revisar bajo el colchón, todas las zonas de los rodapiés y, sobre todo, las que están tapadas por el cabezal de la cama. Para él, hay señales que no dejan lugar a dudas: “Pequeñas manchitas negras en los colchones o pequeñas gotas de sangre. Ahí no hay duda, tienes chinche”.

“Pican por la noche, se nutren de tu sangre”

Assal recuerda también que hay que prestar atención a sofás y cualquier hueco textil, porque, como advierte, “ya los tenemos en España y muchos de ellos están por aquí haciendo el Camino de Santiago”. Por eso recomienda vigilar bien la ropa, las bolsas y las maletas después de un viaje, y añade que la maleta debe mantenerse siempre en alto y que, al regresar a casa, no hay que abrirla encima de la cama.

En su explicación, el técnico de emergencias detalla que estos insectos “pican por la noche, se nutren de tu sangre” y provocan “irritación, enrojecimiento y picazón”. Sin embargo tranquiliza asegurando que “no hay evidencia de que transmitan graves enfermedades”. Ante una picadura, sugiere “lavar con abundante agua y jabón” y, si la reacción es exagerada, “acude al hospital”.

En cuanto a la eliminación de los chinches, Miguel Assal aconseja meter la ropa en el congelador al menos 24 horas o lavarla como mínimo a 60 grados. Insiste en que no se utilicen insecticidas domésticos porque “lo vas a empeorar” y señala que, en todo caso, se puede usar vapor. En situaciones más complicadas, especialmente en hoteles o albergues, la intervención de un control de plagas profesional es la solución más segura.

El experto concluye con un mensaje claro para quienes se topen con este problema: “Ya sabéis, no hay que alarmarse, pero sí ser precavido”.