Adiós a Mario Vaquerizo: abandona España con un mensaje hacia Alaska y su relación

La relación entre Mario Vaquerizo y Alaska ha sido, desde sus inicios, una unión de complicidad, fidelidad y una exposición pública que han gestionado como ellos han querido. Llevan décadas compartiendo la vida y los escenarios. Ahora, han vuelto a demostrar que su amor está intacto, incluso cuando se encuentran a distancia. Y es que, Mario Vaquerizo ha querido hacer un viaje personal en una fecha, donde solía estar siempre junto Alaska: el 13 de junio, cumpleaños de ella.

Alaska, el pasado 13 de junio, cumplió 62 años. En esta ocasión, la cantante tuvo una sorpresa: la ausencia de Mario. Este se encontraba fuera de España, en una travesía que está realizando por tierras africanas. Pero, a pesar de la distancia, el cantante de las Nancy Rubias quiso dejar claro que la unión que tiene con Alaska está más fuerte que nunca. Mario decidió que, a pesar de su ausencia de manera física en el cumpleaños de su pareja, quiso enviarle un mensaje para dejar claro que su relación sigue muy unida.

El mensaje de Mario Vaquerizo

"Amor mío, desde este lugar tan lejano que estoy muy seguro que te encantaría, te deseo feliz cumpleaños", escribió a través de su cuenta de Instagram. La felicitación, más que un simple gesto, se convirtió en una prueba de cómo han logrado mantener su relación sólida, pese a los rumores que cada cierto tiempo siempre circulan. La sorpresa mayor vino cuando el propio Mario reveló que fue el primer año que no pasa su cumpleaños junto a ella: "En todos estos años juntos es la primera vez que no paso tu día contigo".

Con esta confesión, el artista deja ver que, en más de dos décadas juntos, nunca había faltado un 13 de junio. El mensaje continuaba con una mezcla de humor y algo de emoción: "La casita donde estoy alojado la voy a ocupar para que sea nuestra. Y eso que no creo en la ocupación, pero sí en lo mucho que te quiero. Felicidades, mi pequeña estrella".

Alaska responde

La respuesta de Alaska no tardó en llegar, sumándose también a esa narrativa afectiva y demostrando la complicidad entre ambos. "Qué bonita casita, mi amor. Pásalo en grande en este viaje tan bonito e interesante, ojalá estar allí, pero el don de la bilocación no lo he conseguido en estos 62 años. A tu regreso celebramos", contaba la artista, que terminó con un cariñoso "te quiero".

El viaje que está realizando Mario

Las imágenes que Mario ha estado compartiendo en sus redes sociales muestran que el viaje es también una experiencia vital, una oportunidad para reencontrarse consigo mismo, lejos de la rutina, de los platós y de los compromisos profesionales que el artista pudiera tener si estuviera por España. Desde rincones llenos de naturaleza, el artista ha querido registrar cada instante como si se tratara de un diario abierto a sus seguidores.

Utilizando Instagram como manera de exponerse a su mundo, Vaquerizo ha documentado su paso por lugares que son desconocidos para muchos. Entre paisajes exóticos, calles llenas de vida y escenas de tranquilidad, se le ve cómodo, feliz y especialmente activo. En sus publicaciones ha dejado claro que se lo está pasando bien, algo que no sorprende a quienes conocen su personalidad festiva y su habilidad para disfrutar de cualquier tipo de experiencia, por extravagante que pueda parecer.