Adiós a gastar 500€ en una televisión: así es el proyector 'inteligente' de Temu por 30€ que convierte cualquier pared en un cine

Disfrutar de películas, series o presentaciones con buena calidad de imagen ya no requiere de grandes equipos ni de complicadas instalaciones; El proyector inteligente HY300 de Temu se ha posicionado como una de las opciones más atractivas del momento por combinar un diseño compacto, conectividad moderna y funciones avanzadas, todo a un precio accesible: con más de doce mil ventas y una valoración media de 4,4 sobre 5, este 'sustituto de la televisión' es capaz de transformar cualquier habitación en una sala de cine improvisada, incluso en espacios reducidos.

Instalar aplicaciones directamente y acceder a plataformas de streaming

Este modelo incorpora el sistema operativo Android 11, lo que permite instalar aplicaciones directamente y acceder a plataformas de streaming sin necesidad de dispositivos externos. Cuenta con conexión WiFi y Bluetooth 5.0 para vincular altavoces o enviar contenido desde el móvil. La proyección flexible de hasta 180 grados ofrece libertad para ajustar el ángulo, y su compatibilidad con vídeos en 4K y resolución nativa de 720p asegura imágenes nítidas y con buen nivel de detalle.

La experiencia de uso ha convencido a muchos compradores, que destacan especialmente la calidad de imagen y el sonido integrado. Uno de ellos comenta que es “una pasada calidad y sonido perfecto”, aunque también relata que en los primeros días tuvo problemas de conexión a la red, que finalmente se solucionaron y desde entonces lo utiliza con frecuencia y está muy satisfecho con la compra.

Otro usuario asegura que “me a sorprendido gratamente, se ve muy bien y se escucha genial, no pensaba que serviria, instalacion de aplicaciones y se conecta al movil, muy recomendable”.

También hay opiniones que indican que al principio hubo que ajustar la configuración, pero una vez hecho “se ve de maravilla” y que la instalación resulta sencilla, con la advertencia de que la mejor calidad de imagen se obtiene en una habitación oscura, algo lógico por el rango de precio.

Su tamaño compacto y el hecho de que pueda alimentarse por USB lo convierten en un compañero versátil, no solo para el salón de casa sino también para llevarlo a la oficina, al camping o incluso para organizar una noche de cine al aire libre.

El brillo de 200 lúmenes está pensado para entornos con poca luz, lo que refuerza la idea de utilizarlo en espacios controlados para aprovechar al máximo su potencial. Los altavoces integrados de alta fidelidad ofrecen un sonido claro, evitando la necesidad de añadir equipos externos en la mayoría de situaciones.