Juan Osuna, psicólogo cordobés: "Deja de decir 'no pasa nada' cuando sí pasa"

Al igual que sucede con la alimentación (donde son los pequeños hábitos los que acaban marcando la diferencia) con la salud mental ocurre algo parecido: no hace falta tener un problema grave para empezar a cuidarse. A veces simplemente se trata de dejar de esconder lo que sentimos detrás de frases hechas, de dejar de decir "no pasa nada" cuando sí que pasa.

Eso es justo lo que propone Juan Osuna: un psicólogo de Córdoba que ha empezado a compartir reflexiones y ejercicios prácticos en su perfil de TikTok. Desde ahí anima a sus seguidores a poner en práctica pequeños cambios en su día a día que, sin necesidad de acudir a terapia, pueden suponer una mejora significativa en la relación que tenemos con nuestras emociones y con los demás.

Un reto para cuidar la salud mental

Uno de los retos que plantea (y que ha resonado especialmente en redes sociales) consiste en atreverse a expresar cómo nos sentimos de verdad, sin adornos ni frases que suavicen lo que duele. Y lo ha explicado con un ejemplo muy concreto.

“Día uno, aplicando eso de no soltar el típico no pasa nada cuando sí que pasa. Spoiler: hoy me he permitido molestar”, a partir de ahí narra una escena tan cotidiana como incómoda: alguien llega tarde a una cita, sin avisar, mientras la otra persona espera, se inquieta y se enfada: “Tarde de me ha dado tiempo a replantearme mi vida, ducharme y enfadarme otra vez”.

La clave del ejercicio está en ese momento en el que solemos ponernos el piloto automático y restarle importancia a lo que sentimos: “A puntito de soltar el típico nada, no pasa nada. Pero hoy me la he masticado entera, me la he comido y he dicho: pues mira, sí pasa, me molesta y me toca los cojones que llegues tarde sin avisar”.

La reacción del otro, lejos de convertirse en una discusión, fue de escucha: “Nos hemos quedado mirándonos como dos figuritas de belén cuando se va la luz, pero funcionó. Y se disculpó. Quién lo fuera dicho”.

Con ese estilo directo, sencillo y sin pretensiones, Juan Osuna está logrando conectar con miles de personas desde su cuenta, donde se presenta como psicólogo especializado en mindfulness y terapia breve. Su propuesta no busca sustituir la terapia profesional, pero sí plantea un cambio de enfoque: empezar a revisar las pequeñas cosas que dejamos pasar cada día y ver ahí una oportunidad de mejora.