Juan Osuna, psicólogo cordobés: "Deja de decir 'no pasa nada' cuando sí pasa"
Un pequeño gesto que puede mejorar las relaciones interpersonales en el día a día
Al igual que sucede con la alimentación (donde son los pequeños hábitos los que acaban marcando la diferencia) con la salud mental ocurre algo parecido: no hace falta tener un problema grave para empezar a cuidarse. A veces simplemente se trata de dejar de esconder lo que sentimos detrás de frases hechas, de dejar de decir "no pasa nada" cuando sí que pasa.
Eso es justo lo que propone Juan Osuna: un psicólogo de Córdoba que ha empezado a compartir reflexiones y ejercicios prácticos en su perfil de TikTok. Desde ahí anima a sus seguidores a poner en práctica pequeños cambios en su día a día que, sin necesidad de acudir a terapia, pueden suponer una mejora significativa en la relación que tenemos con nuestras emociones y con los demás.
Un reto para cuidar la salud mental
Uno de los retos que plantea (y que ha resonado especialmente en redes sociales) consiste en atreverse a expresar cómo nos sentimos de verdad, sin adornos ni frases que suavicen lo que duele. Y lo ha explicado con un ejemplo muy concreto.
“Día uno, aplicando eso de no soltar el típico no pasa nada cuando sí que pasa. Spoiler: hoy me he permitido molestar”, a partir de ahí narra una escena tan cotidiana como incómoda: alguien llega tarde a una cita, sin avisar, mientras la otra persona espera, se inquieta y se enfada: “Tarde de me ha dado tiempo a replantearme mi vida, ducharme y enfadarme otra vez”.
La clave del ejercicio está en ese momento en el que solemos ponernos el piloto automático y restarle importancia a lo que sentimos: “A puntito de soltar el típico nada, no pasa nada. Pero hoy me la he masticado entera, me la he comido y he dicho: pues mira, sí pasa, me molesta y me toca los cojones que llegues tarde sin avisar”.
La reacción del otro, lejos de convertirse en una discusión, fue de escucha: “Nos hemos quedado mirándonos como dos figuritas de belén cuando se va la luz, pero funcionó. Y se disculpó. Quién lo fuera dicho”.
Con ese estilo directo, sencillo y sin pretensiones, Juan Osuna está logrando conectar con miles de personas desde su cuenta, donde se presenta como psicólogo especializado en mindfulness y terapia breve. Su propuesta no busca sustituir la terapia profesional, pero sí plantea un cambio de enfoque: empezar a revisar las pequeñas cosas que dejamos pasar cada día y ver ahí una oportunidad de mejora.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Aucorsa colaborará con 100 establecimientos para recargar la tarjeta del autobús
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- El Ayuntamiento ya tiene a su nombre el terreno donde se construirá el nuevo parque de bomberos