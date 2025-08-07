Buenas noticias: las personas de esta lista pueden conseguir gratis el carnet para conducir camiones

Una de las profesiones con más salidas laborales ahora mismo en España es la de conductor de camión. Y no es de extrañar: faltan manos y sobran rutas. De hecho solo en nuestro país se calcula que hay cerca de 30.000 puestos vacantes para transportistas. Y a diferencia de otros sectores, aquí los sueldos sí compensan: en muchos casos, superan los 3.000 euros al mes, sobre todo en rutas largas o transportes especializados.

En medio de un panorama económico donde los jóvenes siguen teniendo problemas para encontrar empleo estable, el sector logístico se presenta como una de las salidas más sólidas y con futuro. Pero hay un problema: sacarse el carnet de camión (permiso tipo C) no es precisamente barato.

La buena noticia es que varias administraciones ya han empezado a mover ficha para facilitar el acceso a esta profesión. A continuación te explicamos quién puede conseguirlo gratis, qué ayudas existen y cómo solicitarlas.

Qué es el carnet de camión y cuánto cuesta normalmente

El permiso C, también conocido como carnet de camión, permite conducir vehículos de más de 3.500 kg (sin límite de masa). Para obtenerlo es necesario tener al menos 21 años (o 18 con el CAP), y haber aprobado previamente el carnet B (el de coche).

El proceso para sacárselo incluye clases teóricas, prácticas, examen psicotécnico y tasas administrativas. Si se quiere ejercer como profesional del transporte, también hay que añadir el CAP (Certificado de Aptitud Profesional).

Entre el carnet C y el CAP la suma total puede llegar a los 1.800 o incluso 3.000 euros dependiendo de la comunidad, la autoescuela y si hay que repetir exámenes, aunque hay distintas ayudas disponibles para obtenerlo gratis.

Comunidad de Madrid: 100 % gratis para menores de 30

La Comunidad de Madrid ha lanzado un programa especialmente ambicioso: cubre el 100 % del coste del carnet C para jóvenes menores de 30 años. Esta medida forma parte del Plan de Empleo Joven y busca combatir la falta de conductores profesionales.

Requisitos para beneficiarse:

Tener menos de 30 años

Estar empadronado en la Comunidad de Madrid

Estar inscrito como demandante de empleo

No tener el carnet C

Superar las pruebas necesarias (médico, psicotécnico, etc.)

Además del carnet, se ofrece formación adicional para mejorar la empleabilidad. La solicitud puede hacerse online o directamente desde la autoescuela autorizada.

Gobierno de España: ayuda de 2.000 € en trámite

A nivel estatal, el Gobierno tiene previsto activar una subvención directa de 2.000 euros para quienes quieran obtener el permiso C y dedicarse al transporte profesional.

Puntos clave:

La ayuda cubriría todo: matrícula, tasas, psicotécnico, etc.

Será necesario inscribirse después de la publicación del Real Decreto en el BOE.

de la publicación del Real Decreto en el BOE. Solo podrán beneficiarse quienes tengan el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.

La solicitud se realizará de forma telemática desde la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes.

Una vez concedida, habrá un año para sacarse el carnet (con posibilidad de prórroga de 6 meses por causa justificada).

Es compatible con otras ayudas.

Castilla y León: hasta 1.800 € (actualmente no disponible)

En esta comunidad, aunque la convocatoria ya no está activa, se concedieron ayudas de hasta 1.800 euros para cubrir tanto el carnet de camión como el curso CAP.

Requisitos que se pidieron:

Tener al menos 18 años

Estar empadronado en Castilla y León desde antes del 1 de julio de 2023

Tener el carnet B

Haber abonado el curso en fechas comprendidas entre octubre de 2023 y septiembre de 2024

Estar inscrito en la bolsa de empleo del programa

Aunque esta ayuda no está disponible ahora, podría volver a convocarse.

Extremadura: ayudas de hasta 1.300 € según el carnet

La Junta de Extremadura mantiene activo un programa de Bonos Formación en el sector transporte. Las cantidades varían según el permiso:

600 € para el carnet B

1.100 € para el C o D

1.300 € para el C+E

Requisitos:

Estar empadronado al menos 6 meses en Extremadura

Estar desempleado o trabajar en la región

Estar inscrito como demandante de empleo si no se tiene trabajo

Solicitud abierta hasta el 9 de octubre de 2025

Trámite vía Sede Electrónica de la Junta de Extremadura

Cantabria: hasta 1.200 € por carnet y CAP

Cantabria también ofrece ayudas para obtener permisos C, C+E, D, etc., solo para residentes empadronados en la comunidad. El programa cubre:

Hasta 1.200 € para el curso del carnet

para el curso del carnet Hasta 2.000 € si se incluye también el curso CAP (280 h)

Condiciones: