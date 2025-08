El chocolate Dubai de Lidl que llegó a costar 70€ vuelve a España por 4€: "Merece la pena, está muy rico"

Lidl ha vuelto a revolucionar las redes sociales con el regreso de uno de sus productos más virales: el chocolate Dubai Style, una tableta que en plena fiebre de la reventa llegó a ofrecerse por hasta 70 euros en internet. Ahora la cadena alemana lo tiene de nuevo en España por apenas 4 euros,despertando un auténtico furor entre los consumidores.

El fenómeno comenzaba cuando la creadora de contenido @Ytusinfiltro denunciaba el pasado mes de marzo en TikTok la reventa masiva de este dulce: “¿Me podéis decir en qué momento la sociedad es tan borrega que porque las redes sociales digan que algo es viral, vamos todos a por ello al supermercado y acaban revendiéndose 20 tabletas de chocolate que cuestan 4,49 a 20,25 euros, e incluso a 70 euros?”.

Un precio que sorprende

La cadena ha aprovechado la expectación para relanzar la tableta con una promoción especial: la segunda unidad al 50% para los usuarios de Lidl Plus, dejando cada tableta por unos 4 euros. La estrategia ha funcionado y muchos clientes ya han compartido su entusiasmo al encontrarlo en tienda.

Uno de los comentarios más repetidos en TikTok refleja la sensación general: “yo me lo compré y por cuatro euros merece la pena, está muy rico, ya me he comprado dos”. Otros usuarios sin embargo reconocen que el sabor no es tan extraordinario como se esperaba tras la fiebre viral: “Lo probé, pero no es nada del otro mundo”.

Entre la viralidad y la polémica

El regreso del chocolate Dubai ha vuelto a generar colas y quejas por la falta de stock. Algunos clientes bromean sobre la situación: “Siempre que voy nunca hay ”, mientras otros muestran cierta incredulidad ante el fenómeno: “Lucas capelu: porque es tan caro y ni sabe a chocolate de Dubái”.

La creadora que empezó a polémica también dejaba claro que, aunque lo había probado, no le parecía para tanto: “Si lo has pillado, has tenido la suerte de cogerlo, lo has probado… bien. Si no, no se acaba el mundo. ¡Relax! Y a mí me lo dieron para probar, por cierto, y no me parece para tanto”.