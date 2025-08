David Pastor, filósofo: "La mejor forma para jugar no es con papá ni con mamá"

Uno de los grandes retos de la paternidad moderna es educar a los hijos en un entorno cada vez más digital, lleno de pantallas y con menos espacios para la socialización real. Entre colegios, horarios laborales y dispositivos móviles, muchos padres sienten que acompañan a sus hijos, pero en realidad, según advierte el filósofo y divulgador David Vico, están limitando una parte esencial de su desarrollo: el juego con otros niños.

En una conversación con Ibai Vegan en el podcast 'Animales Humanos', Vico lanzaba un mensaje provocador que está dando que hablar en redes: “La mejor forma para jugar no es con papá ni con mamá”.

Los niños necesitan a otros niños, no a sus padres jugando todo el tiempo

Durante la entrevista el filósofo se mostraba muy crítico con la tendencia de algunos padres a convertirse en “mejores amigos” de sus hijos y a sustituir con su presencia la socialización con otros pequeños: “A mí esto de yo soy el mejor amigo de mi hijo, perdónenme, pero háganselo ver”.

Para Vico muchos problemas de socialización en la infancia se originan en casa. Él lo explica con un ejemplo claro: cuando un padre dice que su hijo “es muy casero”, en realidad, casi siempre, el casero es el propio padre o madre: “El niño o tú, el niño o tú, ¿quién es el casero?”.

La importancia del juego libre sin adultos

El filósofo insiste en que el desarrollo pleno del niño requiere juego libre con otros niños. Y ese juego pleno implica que los padres no intervengan, incluso si sienten la tentación de mediar en los conflictos o dirigir la diversión: “Plena significa: papá quítate de en medio, sí, y no intervengas en el juego de los niños. Esto no lo digo yo, esto lo dice Aristóteles”.

Además alerta sobre un error común en muchas familias: sustituir el juego social por la televisión o las pantallas. Según Vico los niños no piden salir a jugar si nunca han tenido experiencias previas de interacción real: “Es que no me ha pedido salir... pero a ver, alma de cántaro, si el niño no ha salido a la calle, no ha tenido una experiencia plena de juego con otros niños, nunca”.

Un mensaje que conecta con miles de familias

El impacto de estas palabras no es casual. David Vico no solo habla desde la teoría: es docente, comunicador y divulgador de pensamiento crítico, especializado en ética de la comunicación y valores sociales. Su estilo cercano y directo le ha permitido ofrecer más de 1.000 conferencias y seminarios llegando a 300.000 personas en universidades, empresas y auditorios masivos.

Aunque incómodo para algunos padres su invita a repensar la crianza en tiempos donde el aislamiento doméstico y las pantallas parecen haber ganado demasiado terreno. En pocas palabras, los niños necesitan salir a la calle, ensuciarse, pelearse, reconciliarse y vivir su infancia entre iguales.