Un profesor de Harvard experto en felicidad anuncia una verdad incómoda: «Los amigos de verdad son ‘inútiles’ en el sentido utilitario»

Siempre se ha dicho que la amistad es clave para la felicidad. Lo curioso es que, aunque vivimos en un sistema capitalista que nos bombardea con la idea de que el dinero y el éxito profesional son los caminos para sentirnos plenos, en el fondo casi todo el mundo sabe que lo que de verdad nos hace felices son las relaciones personales fuertes y sanas y ahora los expertos lo confirman.

Arthur C. Brooks, el economista y profesor de la Universidad de Harvard, se ha convertido en una de las voces más influyentes en el estudio de la felicidad. Desde el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad del Center for Public Leadership, Brooks enseña a líderes y estudiantes de todo el mundo cómo alcanzar una vida más plena. Su enfoque es simple pero profundo: la felicidad se puede aprender, y no depende tanto de lo que tienes, sino de cómo vives y con quién compartes tu vida.

La amistad verdadera, una joya que el éxito no puede comprar

Brooks insiste en que uno de los hábitos más poderosos para ser feliz es cultivar amistades auténticas. Y aquí viene su afirmación más incómoda para nuestra mentalidad utilitaria: «Los amigos de verdad son ‘inútiles’ en un sentido utilitario».

Esto viene a decir que un amigo auténtico no está en tu vida para darte contactos, mejorar tu imagen o abrirte puertas. Igual que tu familia, te quiere por quien eres, no por tu cargo, poder o estatus. En un mundo obsesionado con el rendimiento y la apariencia, estas relaciones “inútiles” son en realidad las más valiosas, porque ofrecen refugio emocional, aceptación incondicional y un espacio donde simplemente puedes ser tú. Según Brooks, tener este tipo de vínculos cercanos no solo reduce la sensación de soledad, también es una base sólida para la estabilidad emocional y, por tanto, para la felicidad duradera.

Los tres pilares de la felicidad según Harvard

El profesor no se queda solo en la teoría emocional. En sus clases de “Liderazgo y felicidad”, explica que la felicidad real se construye sobre tres pilares:

Gozo: No es lo mismo que el placer inmediato. El gozo surge cuando combinamos placer, personas y recuerdos. Beber una cerveza da placer, pero hacerlo con amigos en un sitio especial y disfrutando del momento es lo que genera gozo. Satisfacción: Se logra al cumplir objetivos que nos desafían. La satisfacción dura poco porque nuestro cerebro se acostumbra rápido, por eso siempre buscamos un nuevo reto. Sentido: Brooks lo define como la combinación de coherencia, propósito y significado. En la era digital, donde las aplicaciones de citas y las reuniones virtuales nos dejan a menudo vacíos, recuperar el sentido requiere conexión real, serenidad y prácticas como el mindfulness o la desintoxicación digital.

Cuatro hábitos para vivir mejor

Además de identificar estos pilares, Brooks ha observado cuatro hábitos clave en las personas que logran una felicidad más estable: