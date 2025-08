El profesor Arthur Brooks, profesor de Harvard explica «Si quieres que tus hijos no beban, no deberías beber»

Criar a un hijo es, probablemente, uno de los proyectos vitales más complejos que existen. No hay manual infalible ni fórmula mágica. A lo largo de los años distintas corrientes educativas han intentado responder a la misma pregunta: ¿cómo transmitir valores, hábitos y aprendizajes que ayuden a los niños a convertirse en adultos responsables y emocionalmente sanos?

La era digital ha añadido un reto adicional a esta ecuación: la omnipresencia de los móviles y las pantallas. Lo que antes eran preocupaciones sobre los estudios, las amistades o la disciplina ahora se suma al desafío de enseñar a los hijos a gestionar la tecnología sin caer en la dependencia o la desconexión emocional.

El profesor de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, ha compartido una reflexión que ha llamado la atención de miles de familias en este contexto y que se ha hecho viral en redes sociales por su enfoque directo y práctico.

Los hijos imitan conductas, no palabras

Brooks, que además de profesor es escritor y experto en liderazgo y felicidad, ha resumido su filosofía educativa en una idea tan sencilla como contundente: los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen.

En su intervención en el pódcast de Kevin Rose, dejaba una frase que ha recorrido TikTok y otras plataformas: «No les importa lo que digas. No te van a escuchar. Tienes que modelar exactamente lo que quieres ver».

Su mensaje va más allá de la tecnología. Para Brooks todo comportamiento que los padres quieren evitar en sus hijos debe empezar por ser corregido en uno mismo. Y lo ejemplifica con claridad: «Si quieres que tus hijos practiquen la fe, tú debes practicarla. Si no quieres que beban, no deberías beber. Si no quieres que insulten al volante, no deberías hacerlo tú».

El experto recuerda que el entorno familiar funciona como un espejo, y que cada gesto, incluso los que parecen irrelevantes, deja huella en la memoria de los niños.

La lucha contra la adicción digital empieza en la mesa

Uno de los temas que más preocupa a los padres hoy es el uso excesivo de los móviles. Niños que solo comen si ven vídeos, adolescentes incapaces de desconectarse de las redes sociales y familias que, aun estando juntas, parecen vivir separadas por la luz azul de sus dispositivos.

Para Brooks, la solución no pasa por sermones ni prohibiciones extremas, sino por dar ejemplo. En primer lugar explica que si no queremos que los más pequeños usen el móvil en la cena, los adultos deben ser los primeros en dejar el tuyo a un lado.

Por otra parte recomienda el mira a los hijos a los ojos, fomentando la conversación y la conexión cara a cara y tenen paciencia porque no va a funcionar de inmediato, aunque el hábito se consolidará con el tiempo.

Esta estrategia conecta con una idea más amplia sobre la educación: la coherencia entre lo que se predica y lo que se practica es el pilar sobre el que se construye la verdadera influencia parental.

Más allá de la crianza: la búsqueda de la felicidad

Arthur Brooks no solo habla de crianza, también es conocido por sus estudios sobre bienestar y felicidad. Según sus investigaciones, existen cuatro elementos clave para alcanzar una vida plena:

Practicar la fe o mantener una visión trascendente de la vida. Mantener una relación cercana con la familia. Cultivar amistades reales, las que no dependen de intereses ni estatus. Encontrar un significado en el trabajo que realizamos.

Aunque pueda parecer que esta segunda parte de su mensaje se aleja de la crianza, en realidad está profundamente conectada. Brooks insiste en que los hijos replican lo que ven.