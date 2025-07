Silvia Severino, psicóloga infanto-juvenil, sobre el amor propio: "¿No te invitaron? No vayas"

Una de las razones más comunes por las que las personas acuden a la consulta del psicólogo es por problemas relacionados con la autoestima. Algunas veces los pacientes son plenamente conscientes de que esta área de su salud mental necesita ser trabajada, y en otras ocasiones se presenta de forma indirecta, como el reflejo de otros problemas emocionales que se pueden rastrear hasta una baja o deficiente autoestima.

Según el Instituto Europeo de Psicología Positiva, la autoestima se define como la percepción subjetiva que tenemos de nuestra propia valía.

Esta percepción se construye a partir de nuestros pensamientos, emociones y las experiencias vividas: se trata del concepto que desarrollamos sobre quiénes somos y qué valor le damos a nuestra existencia.

En palabras de Walter Riso, experto en dependencia emocional, los pilares fundamentales de la autoestima son el autoconcepto, la autoimagen, el autorefuerzo y la autoeficacia: cuatro componentes ayudan a formar una idea sólida de quiénes somos y cómo nos enfrentamos a los desafíos diarios.

La importancia de la autoestima

La importancia de la autoestima es tal que se ha convertido en un tema recurrente de consulta en terapia psicológica. La manera en que una persona se ve a sí misma influye directamente en cómo interactúa con el mundo y cómo enfrenta las situaciones cotidianas. A veces, los efectos de una baja autoestima se traducen en dificultades para establecer relaciones saludables, para enfrentar desafíos o incluso para disfrutar de los momentos sociales.

Este trasfondo explica en parte la repercusión que ha tenido la publicación reciente de Silvia Severino, psicóloga infanto-juvenil, sobre el amor propio y su visión de las interacciones sociales. En un post viral, Severino planteaba varias consignas relacionadas con la autoestima y la necesidad de poner límites, especialmente cuando se trata de la forma en que otras personas nos tratan. Una de las frases más destacadas fue: “¿No te invitaron? No vayas”.

Con esta afirmación, Silvia apunta a un mensaje claro sobre la importancia de reconocer cuándo una persona es excluida de manera involuntaria o intencionada, y cómo este tipo de situaciones afectan nuestra autoestima.

El consejo de la psicóloga Silvia Severino

Severino recalca que la falta de invitación o la exclusión social no debe tomarse como un reflejo de nuestro valor personal. Por el contrario, sugiere que la mejor forma de mantener una autoestima sana es no insistir en situaciones donde no somos bienvenidos o donde nos sentimos fuera de lugar.

En otras palabras, cuando la exclusión es evidente, lo más saludable es cancelar nuestra participación y no tratar de encajar a toda costa.

Además la psicóloga agrega un consejo vital: “Nunca fuiste parte del plan. Te responden por compromiso, no insistas”. Este mensaje subraya cómo muchas veces la interacción con otras personas se convierte en un intercambio forzado o superficial, donde la reciprocidad y el interés genuino faltan.

En relación a este tema, Severino también ofrece una reflexión poderosa: el interés no puede disimularse. En otras palabras, las personas que realmente se interesan por nosotros no lo ocultan. No debemos conformarnos con la mínima atención o un interés simulado. Esta visión se enfoca en la importancia de rodearse de personas que valoren nuestra existencia de manera auténtica, y no en relaciones en las que uno es el único que demuestra interés.