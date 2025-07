Esta es la fecha en que vuelve el calor asfixiante a España según las cabañuelas de Jorge Rey

Después de varios días de respiro en muchas zonas de España, con temperaturas más moderadas y un clima algo más fresco, parece que el calor asfixiante de los meses de verano está a punto de regresar.

A excepción de Córdoba, donde el calor nunca ha dado tregua, gran parte del país ha experimentado temperaturas más agradables en los últimos días.

Pero según las predicciones que ha heco Jorge Rey, el joven meteorólogo de Burgos que se ha ganado la confianza de muchos a través de sus aciertos utilizando el método tradicional de las cabañuelas, el calor no ha dicho su última palabra.

Rey, que ganó notoriedad en 2021 por predecir con gran precisión la llegada de la borrasca Filomena, ha hablado claro sobre lo que nos espera.

El regreso del calor según Jorge Rey

En su más reciente pronóstico, el joven de 18 años ha señalado que, a partir de los primeros días de agosto, el calor regresará con fuerza. "Llegan de nuevo los vientos del sur, con la llegada de borrascas desde latitudes altas que se descolgarán por el norte, provocando temperaturas de incluso 40 grados", explicó Rey en su vídeo.

Además no solo el calor será protagonista en estos días, sino también las tormentas. A pesar de que las precipitaciones no serán demasiado intensas, se concentrarán en el norte y este de la península.

El anticiclón de las Azores también jugará un papel importante en este cambio de clima. De acuerdo con el experto, las temperaturas subirán poco a poco, pero con la llegada de las borrascas, también habrá descensos térmicos significativos, especialmente en zonas del Cantábrico.

Lo que parece claro es que, con la entrada de agosto, las temperaturas aumentarán considerablemente, y el país se enfrentará a una nueva ola de calor, aunque con algunas variaciones. Mientras tanto, zonas como Extremadura, Murcia y el interior de Andalucía estarán especialmente afectadas por el ascenso de las temperaturas, que podrían alcanzar los 40 grados en algunos momentos.