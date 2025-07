Advertencia de las cabañuelas de Jorge Rey a España: "Los colores. Los colores rojos"

Conocer el pronóstico del tiempo no es solo cuestión de decidir si llevar paraguas o no. Especialemente durante los meses que dura el verano (concretamente en países como España, donde especialmente en regiones como Córdoba el calor puede ser extremo) saber qué temperaturas se avecinan puede marcar la diferencia entre una jornada tranquila o un día lleno de riesgos para la salud, incendios forestales o incluso problemas en el transporte y la agricultura. Además estos fenómenos no solo afectan a la vida diaria: también dicen mucho sobre el estado del medio ambiente y sobre cómo está evolucionando la emergencia clima que asola al planeta.

Mientras los informativos tradicionales cuentan con equipos profesionales que analizan los datos meteorológicos para trasladarlos a la ciudadanía, también han ganado protagonismo algunas figuras independientes en redes sociales.

Es el caso de Jorge Rey: el joven aficionado a la meteorología que se hizo conocido por acertar lo que iba a pasar con la borrasca Filomena en 2021 y que desde entonces ha tenido un seguimiento disparado ya que muchos acuden a él buscando otra forma de entender lo que ocurre en el cielo.

"Viene el rojo, rojo, pero rojo de calor"

Jorge Rey lanza una advertencia clara en su último vídeo y con su estilo ya característico: se avecinan días de mucho calor en España, especialmente en la Península: "los colores. Los colores rojos eh. Se intensifican dónde? Pues aquí en España. En las Canarias no tanto. En la Península se intensifica el rojo". Esta forma de describir los mapas de temperatura indica, para él, una fuerte subida del mercurio, con registros que podrían llegar a los 40 grados.

Aunque insiste en que técnicamente hablar de una "ola de calor" es complicado (“porque se tienen que cumplir unos requisitos muy concretos y tal”), sí avisa de que “llegan días de bastante calor”. Y no sólo eso: menciona que “el azul se va. Viene el rojo”. O lo que es lo mismo que van a desaparecer las masas de aire frío y va a llegar una subida generalizada de temperaturas.

Las cabañuelas como base de su pronóstico

Este nuevo aviso encaja, según su criterio, con lo que ya pronosticaban las cabañuelas. Un método tradicional de predicción meteorológica que observa el tiempo de los primeros días de enero para anticipar cómo será el resto del año: “Terminamos un poco en la línea de lo que decían las cabañuelas” y añade que justo “la recta final de lo que viene a ser el mes de julio, los muy últimos días empieza a llegar Borrascas pero con vientos del sur”.

Lejos de traer frescor esto espera provocan un efecto contrario: “ascensos de temperaturas” aunque reconoce que pueden producirse algunas tormentas “por ahí sueltas sin mucha importancia”, especialmente en el este de Cataluña (“pues en Barcelona, Girona, eh importante. No muy importante. La verdad que no”) y en zonas como Castilla-La Mancha, Madrid o Teruel.

Qué podemos esperar para agosto?

Aunque no lanza un pronóstico detallado para todo el mes, Jorge Rey deja claro que “sobre todo llega el calor”. No habla de una ola de calor oficial, pero sí de un cambio térmico notable: “Ola de calor como ta, puf, hombre igual un poco difícil... pero llegan días de bastante calor con hechos también muy agradables”.