José Antonio Maldonado, meteorólogo andaluz, sobre el 'adiós' a las bajas temperaturas: «La canícula no levantará cabeza»

José Antonio Maldonado es uno de los meteorólogos más queridos y reconocidos en toda España, y él también se ha sumado estos días al coro de voces expertas que están intentando arrojar algo de luz sobre la situación meteorológica tan atípica que atraviesa el país. En el análisis que ha publicado reciéntemente en Meteored, el veterano divulgador andaluz se ha detenido especialmente en la "vaguada" que marca estos días de inestabilidad en España y ha querido dejar claro que, pese a lo avanzado del verano, el calor extremo sigue sin afianzarse como cabría esperar en esta fase de la canícula.

Maldonado advierte desde el primer momento que “tras el descenso térmico asociado al paso de una vaguada, en los próximos días sigue sin haber perspectivas de producirse un episodio de calor extremo y prolongado”, lo que, a su juicio, es un hecho más que destacable si se tiene en cuenta que estamos a las puertas del mes de agosto.

Un julio muy alejado del estereotipo

El sevillano destaca que julio está siendo todo lo contrario a lo que muchos esperaban. Si bien el mes de junio fue, como él mismo recuerda, “extraordinariamente caluroso”, lo que llevamos de julio ha tenido un comportamiento mucho más moderado: “No solo no hemos padecido ninguna otra ‘ola’, sino que los valores termométricos han estado por debajo de los normales de esta época del año”, aunque matiza eso sí que algunas comarcas de Extremadura y Andalucía no están incluídas esta tendencia.

En este punto coincide con las previsiones de otros expertos como Mercedes Martín o el equipo de Eltiempo.es, quienes también vienen subrayando desde hace días que la estabilidad térmica no se está comportando como en veranos anteriores. De hecho Maldonado apunta que “este mediodía las temperaturas están siendo más propias del mes de septiembre”.

Las tormentas, protagonistas inesperadas

Si hay algo que ha marcado este julio de temperaturas suaves, son sin duda las tormentas, algunas de ellas muy intensas. Maldonado explica que han ido acompañadas “de granizo de gran tamaño” y que en casos como el de esta semana en Cataluña, se han alcanzado hasta 100 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. También ha habido chubascos importantes en Aragón y Castellón, y aunque se espera que la situación tienda a calmarse, las lluvias seguirán presentes “en algunas zonas del sureste peninsular y del mar Balear”, donde podrían superarse los 50 litros por metro cuadrado.

¿Y el calor? Solo repuntes puntuales

Pese a que el fin de semana traerá un pequeño repunte térmico, no será generalizado ni duradero. Maldonado lo deja claro: “hasta el final de la semana próxima no parece que se vayan a superar o alcanzar los 40 ºC”, y en cualquier caso, estos valores se verían “solo puntualmente en algunas comarcas del valle del Guadalquivir”.

Quiere decir que la temida canícula parece no tener intención de mostrarse con todo su poder este año, al menos por ahora. Y es aquí donde Maldonado lanza la frase que da forma a todo su análisis: “Habrá que esperar a agosto para que la canícula vuelva a levantar cabeza”.