José Carlos Ruiz, filósofo cordobés: «Los niños empiezan a asociar el pensar como un castigo»

Todo el mundo sabe a estas alturas que la educación de los niños en sus primeros años de vida es un proceso fundamental que sí o sí va a dejar huella en el desarrollo de sus emociones, su cerebro y sus relaciones sociales.

Durante las primeras etapas de la vida los niños no solo están aprendiendo a interactuar con el mundo que les rodea: además también están aprendiendo a gestionar sus emociones y a comprender el valor que tiene el pensamienot pensamiento.

Pero de un tiempo a esta parte, una tendencia preocupante está tomando fuerza: asociar el pensar con el castigo. Esta problemática ha sido señalada por diversos profesionales, entre ellos el filósofo José Carlos Ruiz, que ha advertido sobre los peligros de este enfoque en una intervención en el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser.

Este reconocido filósofo cordobés ha dedicado gran parte de su carrera a reflexionar sobre temas contemporáneos relacionados con la educación y el bienestar. Doctorado en Filosofía contemporánea, con una tesis centrada en el hiperindividualismo, y licenciado por la Universidad de Sevilla, Ruiz concluyó sus estudios en la prestigiosa Facultad de la Sorbona en París. Actualmente, imparte docencia en la Universidad de Córdoba, donde sigue generando debates sobre cuestiones clave en la filosofía moderna y su impacto en la sociedad.

Desde sus años de experiencia analizando esta situación, alerta sobre el daño que puede causar a los niños el hecho de asociar el pensamiento con un castigo. En su intervención Ruiz destacaba cómo técnicas educativas como el "rincón de pensar", que se utiliza con la intención de hacer reflexionar a los niños sobre su comportamiento, en realidad, los lleva a ver el pensar como algo negativo: "Cuando le preguntas a alguien si está cansado de pensar, le estás dando a entender que pensar genera un cansancio. Descansar de pensar lleva implícito un modo de ver el pensamiento peligroso. Según su perspectiva este enfoque genera una correlación errónea en la mente de los niños, que empiezan a vincular el acto de pensar con algo negativo o punitivo.

Otros psicólogos se suman a la advertencia

Esta preocupación no es aislada, ya que otros profesionales del ámbito educativo y psicológico también han señalado los peligros de este tipo de métodos. El psicólogo Rafa Guerrero, por ejemplo explicaba en una sociedad tremendamente conductista, lo que importa muchas veces es el resultado inmediato y no el proceso que lleva a él.

En este sentido el "rincón de pensar" es una técnica que se utiliza más por la comodidad de los adultos que por el beneficio real del niño. A través de esta práctica se les aleja del grupo y se les envía un mensaje que puede dañar su autoestima, al hacerles sentir que algo está mal con ellos.

Diversos blogs de crianza y psicología también se han hecho eco de esta preocupación. En artículos especializados, se ha explicado cómo el "rincón de pensar" no solo carece de efectividad en el desarrollo emocional de los niños, sino que, en muchos casos, incluso agrava el comportamiento de los pequeños. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos el aislamiento y la abstinencia emocional que implica esta técnica no solo no mejora el comportamiento de los niños, sino que puede llevar a una mayor rebeldía y dificultad para gestionar sus emociones a largo plazo.

Un artículo del blog "Disciplina Positiva", por ejemplo, resalta que el "rincón de pensar" tiende a generar sentimientos de abandono en los niños, quienes se sienten rechazados en lugar de apoyados. Esto puede ser aún más perjudicial si consideramos que la regulación emocional en la infancia depende de la guía y la calma de un adulto significativo, que debe ayudar a los niños a identificar y gestionar sus emociones de manera adecuada. En lugar de recurrir a un aislamiento que les refuerce la sensación de ser "malos", lo más efectivo es brindarles apoyo y comprensión, sin castigar ni apartar.

Por otro lado expertos como Rafa Guerrero han señalado que los niños, especialmente en edades tempranas, no tienen la capacidad de reflexionar como los adultos. A esta edad lo que realmente necesitan es la ayuda de un adulto que les enseñe a manejar sus emociones. Forzar a un niño de 3 años a "reflexionar" por sí mismo sobre su comportamiento, cuando su cerebro aún no está preparado para hacerlo de manera consciente, solo genera frustración y desconcierto.