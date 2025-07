Del 'mosto' al licor de membrillo: las cuatro bebidas cordobesas que el resto de España debería probar

Explorar las bebidas tradicionales de Córdoba es una invitación a conocer una parte esencial de su identidad cultural y gastronómica. Pero más allá de su valor local estas bebidas ofrecen una experienciaúnica que merece ser descubierta en el resto de España.

En un momento en que lo artesanal, lo auténtico y lo vinculado a la tierra cobra cada vez más valor, licores como el anís de Rute o el licor de membrillo de Puente Genil, junto con el mosto y los vinos de Montilla-Moriles, representan una alternativa fresca, rica y con historia frente a las opciones más convencionales.

Bebidas típicas de Córdoba

Entre las bebidas más representativas está, sin duda, el anís de Rute: se trata de un licor que, pese a su alta graduación, se ha convertido en un clásico digestivo en los pueblos cordobeses. Lo curioso no es solo su sabor (intenso, aromático, con ese fondo anisado que llena la boca), sino la forma en cómo se elabora.

En Rute aún hoy se destila de manera artesanal, con calderas de cobre alimentadas con madera de olivo. Ese humo, esa tradición, se traduce en un producto que, servido bien frío (incluso con hielo o en vaso escarchado) puede tener un efecto tan refrescante como evocador. Lo hay seco, fuerte, con más de 50 grados, o dulce, con menos alcohol pero un sabor redondo que se presta a sobremesas largas.

En la misma línea, aunque menos conocido, aparece el licor de membrillo de Puente Genil. Allí, con los membrillos que crecen en las vegas del sur de la provincia, se elabora una especie de licor dulce que aprovecha al máximo las propiedades de esta fruta densa y aromática. El membrillo, que también se transforma en dulces sólidos o mermeladas, da lugar aquí a una bebida que, servida fría o con hielo, resulta sorprendentemente ligera. Se toma a sorbos cortos, como digestivo, o incluso como parte de un combinado suave con soda o agua con gas.

Y aunque no se presente en copa de cóctel, no se puede hablar de bebidas cordobesas sin mencionar el mosto, especialmente el de Montilla. Este zumo de uva que se deja fermentar solo parcialmente es dulce, fresco y tremendamente versátil. En muchas casas aún se sirve en jarras de barro, bien frío, como aperitivo o merienda. En algunos casos, se mezcla con agua muy fría o se aromatiza con hierbas o frutas, en versiones que recuerdan a ponches suaves o sangrías sin graduación. No es raro ver cómo se sirve como alternativa para quienes no quieren alcohol.

Junto a él, los vinos de Montilla-Moriles, especialmente los finos, también tienen su lugar en esta cultura del frescor. Aunque son generosos y secos, cuando se sirven muy fríos (algo cada vez más habitual en bares y tabernas) su sabor se afina, y su cuerpo se aligera.