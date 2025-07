Córdoba se come "fría": estos son los platos típicos que podrían triunfar en toda España para combatir el calor y no son salmorejo

Como ya es costumbre cada verano, la provincia de Córdoba alcanza unas temperaturas que parece que arde. Y según la previsión de la AEMET, lo peor aún no ha llegado: el domingo se podrían superar los 41 °C entre la campiña y la Subbética. Sería el broche a una semana que ya suma siete jornadas consecutivas con el termómetro al alza. Un episodio típico de las olas de calor en el sur peninsular, cada vez más frecuentes e intensas por el avance de la crisis climática.

Y mientras las calles arden y el aire acondicionado trabaja a destajo, hay una tradición silenciosa que resiste con sabiduría: la de comer para enfriar. Porque si hay un lugar donde se ha aprendido a combatir el calor desde la cocina, ese es Córdoba. Más allá del salmorejo el recetario popular cordobés esconde soluciones tan sabrosas como prácticas para estas semanas de calor inhumano. Platos fríos, sencillos y de raíces humildes, perfectos para cualquier mesa de España en pleno verano.

Remojón: cuando el bacalao y la naranja se entienden

Si apetece algo fresco, salado y con un punto cítrico, el remojón lo tiene todo. Es un plato que combina naranja pelada y cortada en gajos, bacalao desalado en tiras, huevo duro troceado y, si se quiere, unas aceitunas negras. Todo aliñado con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

No necesita cocción, no necesita batidora y solo requiere mezclar en frío y dejarlo reposar en la nevera unos minutos antes de servir. El contraste entre el dulce de la fruta y el punto salado del pescado lo hace especialmente refrescante. Y además aporta proteínas y vitaminas sin resultar pesado: ideal para una cena de verano o como entrante a mediodía.

#receta #recetas #recetasfaciles #ensalada #remojon #recetassaludables #comidasaludable #ensaladas ♬ Bonita - Juanes & Sebastián Yatra @lasrecetasdemj Remojón andaluz 🌟Comparte esta receta con tus amig@s, ¡Guárdatela! para no perderla y dime en los comentarios que te ha parecido ♥️ ▪️Ingredientes: 2 naranjas de mesa Migas de bacalao desalado ½ cebolleta Aceitunas negras 2 huevos cocidos Aceite de oliva virgen extra Sal en escamas ▫️Preparación: 1.Pelamos las naranjas y las cortamos en rodajas. Las colocamos en el plato de presentación, repartimos la cebolleta sobre la naranja, despegamos el bacalao y lo ponemos por encima, a continuación ponemos un puñado de aceitunas negras. Decoramos con los huevos cocidos cortados en cuartos. 2.Aderezamos con sal en escamas al gusto y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. #lasrecetasdemj

Ajoblanco: sin tomate pero con alma

Mientras muchos asocian gazpacho con tomate, pimiento y pepino, en Córdoba se prepara desde siempre una versión blanca, más delicada pero igual de eficaz contra el calor. Aquí los protagonistas son las habas frescas, las almendras crudas, ajo, miga de pan, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal.

Todo se trabaja a mano en un mortero grande. Primero se majan las habas, almendras y el ajo con la miga de pan y un poco de sal. Cuando se forma una pasta, se incorpora el aceite poco a poco, como si se tratase de una mayonesa, hasta obtener una emulsión suave. Luego se añade vinagre y agua fría hasta alcanzar la textura deseada.

El resultado es una crema blanca, fresca, ligeramente ácida y muy nutritiva que se sirve con trocitos de manzana, uvas o pepino.

Pimporrete: el primo olvidado del salmorejo

En Almedinilla, al sur de la provincia, el calor también aprieta. Y allí, en vez de salmorejo, muchos tiran del pimporrete: una especie de majado fresco que se prepara con ingredientes que casi todo el mundo tiene en casa: pan duro, tomates maduros, un diente de ajo, un poco de vinagre y sal.

La elaboración no tiene misterio: se machaca todo en un mortero hasta obtener una pasta espesa. Nada de batidoras ni electrodomésticos: solo fuerza de brazo y paciencia. Se sirve frío, a menudo con rodajas de huevo duro por encima. El resultado es un plato que refresca, llena y no exige esfuerzo. Justo lo que apetece cuando el aire no se mueve y la sombra no refresca.