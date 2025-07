El nutricionista Antonio Escribano: "El desayuno 'extendido' sienta mejor que uno en 'bloque' porque no sube la insulina"

Uno de los grandes debates dentro del mundo de la nutrición gira en torno a una pregunta aparentemente sencilla pero de enorme impacto: qué tipo de desayuno es mejor para nuestra salud y energía diaria.

Esta primera comida del día, tan cotidiana como a menudo subestimada, juega un papel fundamental en cómo se comporta nuestro cuerpo (y nuestra mente) a lo largo de la jornada.

En el marco de la proliferación de modas alimenticias y los consejos contradictorios, el endocrino y nutricionista cordobés Antonio Escribano ha compartido su visión al respecto en una reciente intervención en el programa Salud al día, que se emite en Canal Sur. Con un extenso currículum académico (licenciado y doctor en Medicina, catedrático de Nutrición Deportiva y docente en universidades como la de Navarra y la UCAM de Murcia), Escribano ha dejado claro que el desayuno no debe tomarse a la ligera.

El consejo de Antonio Escribano sobre el desayuno

Para el especialista la clave está en lo que él denomina un “desayuno extendido”, una opción que se aleja de los atracones matutinos y apuesta por la calidad y el equilibrio nutricional. "A primera hora de la mañana estamos recibiendo componentes que hacen la obertura de la ópera que es comer durante el día", comentaba el experto, resaltando el papel simbólico y fisiológico del desayuno como punto de partida.

Escribano pone como ejemplo, en este sentido uno de los desayunos más característicos de la tradición alimentaria andaluza, pero con algunos matices: pan, tomate, aceite de oliva virgen extra, jamón y cereales, con un toque final de lácteo entero. Lejos de la versión calórica que muchos adoptan, el nutricionista insiste en moderar las cantidades: “No en grandes cantidades, cuando la gente se hace una tostada como una suela de zapato y le echa medio litro de aceite, al final eso tiene calorías y engorda”.

Además de su componente cultural, este desayuno incluye alimentos que, según Escribano, están entre los más beneficiosos para el cuerpo humano: “La manzana es para mí siempre un balón de oro. Si una manzana entra en tu vida, aleja al doctor”. También hacía hincapié en la importancia de los frutos rojos, de los que aseguraba: “Eso es una joya de la que no se puede prescindir”.

Y es que no se trata solo de qué se come, sino también de cómo. Según el experto repartir la ingesta en un desayuno que no sea un “bloque compacto” permite que el cuerpo asimile mejor los nutrientes, sin provocar picos de insulina ni caídas repentinas de glucosa. De ahí su afirmación de que “el desayuno 'extendido' sienta mucho mejor que un bloque de desayuno importante porque no sube la insulina y mantiene la glucosa”.

Como complemento, Escribano recomienda añadir un vasito de leche entera, defendiendo sus propiedades frente a las versiones desnatadas: “Tiene un 3% de grasa, que es irrelevante, sin embargo tiene todas las vitaminas que tiene esa grasa”.