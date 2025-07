Anna Gatell, pediatra: "Si un niño de 6 años lee peor que los demás es que pasa algo, es un mito creer que ya aprenderá"

Los cribados de dislexia también se han introducido en las revisiones pediátricas en el CAP.

Sí, es una apuesta valiente. Somos pioneros en la detección precoz de la dislexia en las consultas pediátricas. Es un orgullo. La propuesta es hacerlo a los 6 y a los 8 años. A los 6 años los niños tienen que tener la conciencia fonológica asumida. Si no es así, se disparan las alarmas.

¿Lo han introducido porque detectaban que se estaba llegando demasiado tarde a los diagnósticos y a un niño detectado en 1º de la ESO cuesta ya mucho de recuperar?

Sí y no. La dislexia se puede perfectamente detectar y diagnosticar a los 6 años, clarísimo. A los 5, también, incluso. Entre primero y segundo de primaria todos los niños con dislexia deberían estar diagnosticados. Si a estos niños se les hace una intervención en ese momento, aunque sea toda la vida disléxico, podrá superar la dislexia de alguna manera. Tendrá aquellas autopistas del cerebro mucho mejor asfaltadas que si lo detectas a los 12. ¿Los diagnósticos llegan tarde? Sí. Pero no lo hemos hecho por ese motivo. Lo hemos hecho porque entonamos el 'mea culpa'. Hemos reconocido que los trastornos del neurodesarrollo también son un tema nuestro. El cerebro forma parte del organismo y de la salud integral. Es un tema de neurodesarrollo, por lo que también es un asunto de los pediatras. Somos parte de la solución, igual que la escuela, por supuesto.

Pero en la escuela aún se escucha mucho la frase de "no pasa nada, es pequeño, ya aprenderá".

Sí, lo de 'es de final de año, no lo apretemos, ya lo hará, es un poco perezoso…'. Pero no, no es así, eso es un mito. Si un niño de 6 años lee peor que los niños de su entorno quiere decir que le pasa algo y hay que empezar a tirar del hilo.

¿El sobrediagnóstico es otro mito?

Cuando un niño se diagnostica o se aproxima el diagnóstico es una suerte para él, porque recibe esa atención interdisciplinar que probablemente le ayude a superar los retos que se le presentarán por delante, porque la exigencia académica cada curso que pasa es más alta. El peligro no es el sobrediagnóstico sino el infradiagnóstico. Piense que hay estudios que señalan que el 40% de personas que están en la cárcel o que tienen accidentes de tráfico tienen TDAH no reconocido. Es una buena inversión poder diagnosticar de manera temprana todos los trastornos del neurodesarrollo, no solo el TDAH.

Se dice mucho que "cada vez hay más casos". ¿Es así o es otro mito?

La prevalencia en TDAH no ha subido, se sitúa entre el 5 y 7%; y, la dislexia, alrededor al 10%.

Firmaba el manifiesto 'A l'estiu, ens hi juguem molt', en el que más de 40 entidades piden al Govern que asegure dos semanas de 'casal' o colonias universales en el marco del plan contra la pobreza infantil. El viernes terminó la escuela. ¿Le preocupan los meses que vienen?

Sufrimos por aquellas familias que no pueden llevar a sus hijos de colonias de verano o de campamentos… Son dos meses en los que muchos padres trabajan y estas criaturas se quedan paradas en casa, y eso tiene una repercusión muy grande. Somos muy defensores del derecho al 'lleure' educativo como un espacio de oportunidades. De entrada, por los beneficios físicos de estar en espacios abiertos, donde los niños se pueden autorregular mejor. Estar al aire libre favorece además la autonomía personal, la estima al entorno, a la naturaleza...

¿Esto también forma parte de nuevo protocolo? ¿Se recetarán campamentos de verano?

Dentro del protocolo no está dicho así, pero queda implícito en las recomendaciones.