Los consejos de una dermatóloga frente al sol: "Hay que cambiar el chip de que en verano hay que ponerse moreno"

La especialista en dermatología y vicepresidenta tercera del colegio de médicos de Castellón, Francisca Valcuende, alerta del alza de la incidencia del melanoma y aconseja revisar la piel periódicamente: «Hay que cambiar el chip de que en verano hay que ponerse moreno», explica en una entrevista concedida a Mediterráneo.

¿Hay problemas de piel cuya incidencia aumenta en verano?

Aquellos relacionados con el calor, la humedad y la exposición al sol. Aumentan las infecciones por hongos, las manchas y quemaduras solares. Hay ciertos medicamentos que favorecen la pigmentación de la piel, que se produzcan manchas y quemaduras solares. Luego, las manchas medio blancas en la espalda son una infección por hongos que con el calor y la humedad aparece con mucha frecuencia.

¿Existe riesgo cero en la exposición solar?

La exposición solar en pequeñas dosis, durante poco tiempo y fuera de las horas de alta intensidad de radiación ultravioleta, es beneficiosa porque aumenta la producción de vitamina D, que necesita de dicha exposición para producirse de manera adecuada y que es buena para que los huesos sean fuertes y resistentes y para el crecimiento de los niños. Es el caso de la exposición a primera hora de la mañana (8.00-10.00 horas) o última de la tarde (19.30-20.00 horas). Fuera de esas horas, la exposición solar tiene tal cantidad de radiación ultravioleta que siempre es peligroso. Siempre hay que ir protegido.

¿Qué consejos daría para prevenir estos daños?

Llevar siempre protección solar y preferiblemente factor 50. Ninguna de las cremas de protección solar te protege al 100% de la radiación ultravioleta. Entonces, hay que evitar por completo la exposición solar entre las 12.00 y las 16.30 de la tarde. No vale ni con crema de protección solar.

¿Y qué colectivos tendrían que tener más precaución?

Las personas de piel clara y de ojos claros. Cuanto más clara es la piel, más fácilmente la dañan los rayos ultravioletas. Además, con los niños hay que tener muchísimo cuidado. Las quemaduras solares en la infancia son un factor de riesgo muy importante para los cánceres de piel. Los dermatólogos consideramos quemadura solar el que la piel se ponga roja o sonrosada. Es de menor grado que si salen ampollas, evidentemente, pero ya se considera para riesgo de cáncer de piel en la vida más adulta. 14, 15 años después de las quemaduras solares ya empieza el riesgo del cáncer de piel . Y también hay más riesgo para los que tienen muchos lunares o antecedentes de familiares directos con cáncer de piel.

¿La incidencia del cáncer de piel está aumentando?

Sí. Hay dos tipos de cáncer de piel. Los carcinomas están aumentando, pero se producen en la gente más mayor, por lo que parte del incremento de la frecuencia se debe a que la gente vive más años y con mayor calidad de vida y a que consultan más mayores por la presencia de esos tumores. Los carcinomas con tratamiento se eliminan y no suelen dar metástasis. Pero luego está el melanoma, que es un tumor de piel que aparece en gente más joven y cuya incidencia está aumentando mucho a nivel mundial, nacional y también en Castellón. Es un tumor que cada 10-15 años duplica la incidencia y ese es el que está relacionado con las quemaduras solares en la infancia. Y el problema que tiene es que, o se diagnostica muy inicialmente o se disemina con metástasis al resto del cuerpo. El 30-40% de los casos se producen en personas por debajo de los 40 años.

¿Qué incidencia tiene y cómo podemos prevenirlo?

Los carcinomas, como son tan frecuentes, no aparecen en las estadísticas. Pero en el caso de los melanomas hay una incidencia de unos 15 casos por 100.000 habitantes cada año. En Castellón por ejemplo se diagnostican entre 50 y 60 casos cada año. Hace 15 años andaban por los 40. La incidencia, por tanto, está duplicando o acercándose a duplicar los casos anuales.

¿Y qué medidas podríamos adoptar para prevenir este tipo de cánceres?

La única forma de prevenir el cáncer de piel es limitando la exposición solar , o sea, cambiando el chip de la gente de que hay que estar moreno en verano. En verano hay que estar del mismo color que en marzo, no más bronceado. Porque todo lo que sea esforzarse por coger más color durante el verano es someter la piel a más irradiación ultravioleta de lo que corresponde. Si nos resulta imposible hacer vida en el exterior sin exponerse a la luz solar, hay que aplicar el sentido común y la clave de todo es evitar el sol directo en las horas de mayor exposición solar, es decir, entre las 12.00 y las 16.00 horas. Y si, por el contrario, es obligatorio estar en el exterior, que sea muy poco rato y usando necesariamente filtros solares con factor de protección, preferiblemente 50.

¿Le preocupa el efecto que puedan tener redes sociales, ‘influencers’... en la cultura de la protección de la piel?

La gente que vive de su imagen, modelos, actrices, influencers normalmente no se broncean con el sol o apenas lo hacen porque el sol, además de producir cánceres, provoca envejecimiento cutáneo. La piel sometida al sol tiene un aspecto mucho más envejecido que si no le ha dado nunca. Cualquier persona que ha tomado el sol en bañador o en bikini se ve desnuda frente al espejo y la piel de sus zonas siempre protegidas del sol tiene un aspecto mucho más terso, más firme, sin manchas, más juvenil... que la piel de los brazos o que la piel de la cara. Lo que hay que pensar es que las personas para documentarse tienen que acudir más a fuentes de consulta fiables. Las organizaciones médicas y dermatológicas publican consejos en sus páginas web, hacen podcast... Ahora, por ejemplo, con el Mes del Euromelanoma se hace difusión desde la Academia Española de Dermatología de Normas de Protección Solar. Las influencers, si se documentan en esas fuentes científicas, pueden tener un efecto muy positivo sobre sus seguidores, porque les hacen mucho caso.

¿Qué signos podrían hacernos pensar que tenemos un problema, que deberíamos acudir a un especialista, a un dermatólogo?

Las personas tienen que conocer si tienen lunares, dónde están, qué tamaño y aspecto tienen, y cada cierto tiempo autoexplorarse. En función de los factores de riesgo, como ser de piel clara y con muchos lunares, a lo mejor todos los meses, ver si algún lunar le ha cambiado de aspecto, de forma, y ante las dudas consultar. Es la regla ABCD: A) Que se vuelva asimétrico. B) Que tenga bordes irregulares, como si fuera un mapa. C) Cambios de color. D) Diámetro, que sea mayor de 0,6 centímetros (para entendernos, como la goma de borrar de un lápiz), E) cambios en la evolución, como que un lunar que tengo desde hace dos años esté comenzando a cambiar.

¿Algún consejo para tener una piel sana?

La clave es protegerse del sol todo el año. Por ejemplo, la piel de la cara protegerla del sol con filtro 50 todo el año para que no te dé la radiación ultravioleta, una antiarrugas. Y mantenerla siempre hidratada. No solo poner la crema hidratante por fuera, sino también mantener una buena hidratación del cuerpo bebiendo agua o bebidas isotónicas. Y no desengrasarla mucho con jabones o geles, ni someterla en exceso a duchas de agua caliente con mucho tiempo de remojo, por ejemplo, en invierno. Esa práctica produce irritaciones en la piel por deshidratación.