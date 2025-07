Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos calor: el profesor José A. Morales explica cómo las altas temperaturas confunden al hipotálamo

Es por la tarde en julio en la ciudad de Córdoba y Marta caminaba por una de las calles más concurridas de la ciudad. El sol golpeaba sin piedad y el termómetro marcaba ya los 42 grados. Marta nota como la concentración se diluye en el sopor, cómo sus movimientos se ralentizan conforme avanza hasta que , de repente, tropieza ligeramente con una baldosa.

Naturalmente se pregunta si no será el calor el responsable de este pequeño despiste mientras intenta no perder el equilibrio. Lo que le pasa no era solo sensación: esta experimentando en su cuerpo lo que los expertos llaman un efecto directo del calor extremo en el cerebro.

Actualmente Córdoba atraviesa una segunda ola de calor intenso. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas se mantienen por encima de los 40 grados, con mínimas que no bajan de los 21 o 22 grados, complicando aún más el descanso nocturno. Este panorama coincide con lo que explica el profesor José Ángel Morales, Doctor en Neurobiología e investigador de la Universidad Complutense de Madrid en un artículo muy detallado sobre cómo el calor afecta nuestro cerebro.

Así afecta el calor al cerebro

Morales señala que aunque “el verano tiene muchos beneficios para nuestro organismo” y que “a más horas de sol, mayor producción de serotonina”, que mejora el ánimo, el calor extremo tiene un límite: “hay un límite de calor a partir del cual nuestro cerebro no funciona correctamente: los 40ºC”.

En estas circunstancias el hipotálamo (esa región cerebral encargada de regular la temperatura corporal) “deja de funcionar correctamente y no controla nuestro sistema natural de enfriamiento, la transpiración”. Por eso cuando la temperatura corporal supera los 40 grados, podemos sufrir un golpe de calor.

La consecuencia directa de esta falla del hipotálamo es que funciones vitales como la atención se ven afectadas. Como le ocurrió a Marta, que sentía que su mente iba más lenta, el profesor Morales explica que “la atención... se ve ralentizada” y “los impulsos nerviosos tardan más en propagarse y por tanto nuestra capacidad de respuesta es mucho más lenta”. Además “el sistema nervioso es especialmente vulnerable” porque el hipotálamo, al esforzarse en regular la temperatura, “deja en un segundo plano otras funciones vitales”. Esto provoca cansancio, apatía, irritabilidad e incluso confusión.

Pero el impacto del calor no termina ahí y es que en el cerebro, las proteínas empiezan a “desnaturalizarse (pierden su estructura, ‘se derriten’) lo cual afecta y mucho a las neuronas”. Morales detalla que este proceso puede desencadenar “una respuesta inflamatoria que modifica la homeostasis del tejido nervioso”, especialmente dañando las células de Purkinje en el cerebelo, responsables de la coordinación y el equilibrio. De ahí que, en casos severos, los golpes de calor provoquen “debilidad motora con afectación grave de la coordinación y el equilibrio”.

El calor también afecta el sueño. El profesor aclara que el hipotálamo “regula los ciclos de sueño y vigilia”, guiándose por la luz y la temperatura, y cuando estas están alteradas “se produce una hiperexcitación del cerebro, por lo que nos cuesta más conciliar el sueño”. El descanso de calidad es fundamental para que el sistema nervioso realice “funciones de mantenimiento” vitales.

Por último, Morales advierte sobre un peligro añadido: la deshidratación. Cuando supera el 2% del peso corporal puede provocar “pérdida de memoria a corto plazo, somnolencia o fatiga muscular” y favorecer la acumulación de toxinas.