El truco de María Zamora para organizar armarios pequeños: sin gastar un euro

Con la llegada del verano muchas personas aprovechan las vacaciones para poner orden en su casa. Entre los viajes, los cambios de ropa de temporada y el tiempo libre extra, es muy habitual querer reorganizar armarios y espacios: pero no siempre sabemos por dónde empezar ni cómo hacerlo bien.

Una de las maneras más eficientes de abordar esta tarea es recurrir a especialistas como María Zamora, experta en orden y creadora del método Korakora. Zamora se dedica a enseñar cómo organizar no solo la casa, sino también la vida, ya que, según ella, el desorden físico refleja el caos interior que muchas veces arrastramos sin darnos cuenta: “Cuando veo una casa desorganizada, sé que me está contando mucho sobre la vida de esa persona. No juzgo, porque la mayoría de las veces es culpa del sistema diseñado para mantenerte así”.

Para María el armario es una especie de radiografía personal. No solo habla de estilo o moda, sino de cómo gestionamos nuestras emociones, nuestro dinero y hasta nuestras prioridades: “Dime cómo está tu armario y te diré cómo están tus cuentas, normalmente”.

Y no es una simple metáfora, según un estudio que cita Zamora, un 33% de los adultos compra de forma compulsiva y no controla su gasto, cifra que en adolescentes sube al 46%. Esto hace que los armarios se llenen de prendas que ni siquiera usamos, mientras seguimos acumulando por ansiedad o por puro hábito de consumo.

Además María cree que el sistema está diseñado para mantenernos siempre ocupados y estresados: “El sistema está hecho para que estemos estresados y ansiosos, y así no dejemos de consumir". Y añade que a menudo las personas se quejan de no tener tiempo, pero luego gastan varias horas al día enganchadas al móvil o a redes sociales.

Su truco para armarios pequeños (y gratis)

Aunque María Zamora ofrece asesorías y métodos estructurados, su gran truco para organizar armarios pequeños no cuesta nada. Su método empieza siempre igual: vaciarlo todo literalmente para sacar cada prenda y ponerla sobre la cama.

Para no abrumarse recomienda hacerlo por partes si estamos solos. Y lo más interesante es el orden que sugiere para descartar ropa. Ella no empieza nunca por vestidos o chaquetas porque es donde más apego emocional tenemos: “Si tienes una braguita vieja con el elástico pasado y no puedes soltarla, ¿cómo vas a soltar negocios que no funcionan?”.

Su técnica consiste en arrancar por lo más fácil de soltar, como ropa interior, calcetines o pijamas, y avanzar hacia prendas con más carga emocional como vestidos o complementos. Así entrenamos el desapego poco a poco y nos resulta menos duro desprendernos de lo que ya no necesitamos.

Zamora detalla varias claves para conseguir un armario ordenado sin gastar ni un euro: el primero, vaciar y limpiar. Sacar toda la ropa y limpiar antes de colocar nada. Después, descartar sin piedad preguntándo si se ha usado realmente. Después organizar por categorías agrupando por tipo y frecuencia de uso. Por último, colocar con lógica dejando lo más frecuente siempre a mano y, en caso de que no haya espacio para todo, utilizar el doblado vertical.