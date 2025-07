Cómo desbloquear Google Maps para ver dónde están los radares y recibir un aviso

Una publicación reciente ha revelado un dato que ha puesto en alerta a muchos conductores: uno de los radares que más multas impone en toda España está en Córdoba. Según las cifras, este dispositivo ha llegado a acumular una media de 34 denuncias diarias, lo que supone un 18% más que el año anterior. En total, en apenas doce meses, ha registrado nada menos que 12.320 multas.

Más allá de las cifras lo cierto es que los radares (y en general todos los sistemas de control de velocidad) son herramientas necesarias para reducir la siniestralidad en las carreteras, que sigue siendo un problema preocupante cada año. Sin embargo eso no quita que muchos conductores quieran saber dónde se encuentran estos dispositivos para extremar la precaución en determinados tramos. No se trata de saltarse las normas, sino de ir con más cuidado en las zonas consideradas conflictivas o peligrosas.

Por suerte hoy la tecnología ofrece soluciones bastante útiles. Contar con un sistema de aviso integrado en el GPS se ha vuelto casi imprescindible para muchos. Y aquí es donde Google Maps se ha convertido en el aliado de miles de personas que pasan horas al volante.

El truco para activar los avisos de radares en Google Maps

Aunque muchos no lo saben, Google Maps incluye de forma gratuita la opción de avisarte de radares mientras estás conduciendo. Es algo que se activa de manera automática cuando inicias la navegación, pero conviene saber un par de trucos para asegurarse de que lo estás utilizando correctamente.

El proceso es sencillo y, en primer lugar, hay que encender el móvil y abrir la app de Google Maps. Después se tiene que introducir el destino como lo haces siempre y antes de pulsar el botón de Iniciar, revisar que la capa de 'Tráfico' está activada, porque es esencial para que el sistema pueda mostrarte toda la información en tiempo real incluyendo radares.

Una vez empieces el trayecto, el mapa te muestra pequeños iconos que indican la presencia de radares en la ruta. Aquí viene la clave: los radares fijos aparecen marcados en color naranja, mientras que los radares móviles se señalan con puntos azules. Eso sí en el caso de estos últimos, no se indica la localización exacta, sino el tramo en el que pueden estar, ya que la DGT prohíbe informar de su ubicación precisa.

Además se puede hacer zoom sobre el recorrido para ver en detalle dónde están los radares que te vas a encontrar, e incluso pulsar sobre cada icono para obtener más información. Durante el trayecto Google Maps va lanzando avisos visuales y sonoros para que reduzcas la velocidad si te aproximas a uno de estos puntos de control.

Para quienes utilizan Waze, el sistema es muy parecido. También permite activar la opción para ver radares en el mapa. Tienes que ir a Ajustes, luego entrar en Configuración Avanzada y allí elegir la opción “Mostrar en el mapa”. Así puedes seleccionar qué elementos quieres ver, entre ellos los radares, tanto fijos como móviles. Igual que ocurre en Google Maps, Waze te avisa de los radares móviles en un tramo aproximado y nunca de su punto exacto.

Dónde se suelen colocar los radares móviles

Aunque los radares móviles cambian de sitio, sí que hay lugares donde es habitual encontrarlos. Las autopistas y autovías, por ejemplo, suelen tener controles unos 10 kilómetros después de salir de grandes ciudades, en tramos donde los vehículos tienden a acelerar más de lo debido. También son frecuentes en zonas donde hay cambios bruscos de límite de velocidad, como de 120 km/h a 80 km/h, o en puentes, sobre todo cerca de accesos a ciudades importantes.

Otra zona típica donde suelen colocarse es en los enlaces de autovías, porque ahí la velocidad permitida puede variar bastante entre una vía y otra. Por ejemplo pasar de la A6 a la AP-9 puede suponer bajar de 120 km/h a 80 km/h, algo que muchos conductores olvidan y que se traduce en multas.