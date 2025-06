Antonio Escribano, endocrino cordobés: "Una pequeña estrategia es mezclar el aceite de oliva con el café o con el bol de cereales"

La relación entre la alimentación y el ejercicio físico es mucho más estrecha de lo que muchos piensan. No se trata solo de comer sano o de consumir proteínas después de entrenar, sino de entender que lo que ingerimos puede potenciar o limitar el rendimiento deportivo, la recuperación muscular y, en definitiva, la salud.

En este contexto el prestigioso endocrino cordobés Antonio Escribano, especialista en nutrición deportiva y con amplia experiencia en equipos de élite, lo tiene claro: el aceite de oliva es un aliado imprescindible para cualquier persona que practique deporte. Así lo explicó en una reciente entrevista para Sport Life, donde no dudaba en defender los beneficios de este "oro líquido" en la vida de los deportistas.

Escribano, con su particular estilo cercano y divulgativo, utiliza una metáfora que no deja indiferente a nadie: "Yo cuando muchas veces doy alguna charla sobre el aceite de oliva saco una botella de aceite de oliva así sola y luego la identifico como un transatlántico… un transatlántico con un montón de pasajeros que cuando llegan al aparato digestivo se bajan y cada uno tiene su puesto".

Para el especialista el aceite de oliva es mucho más que un simple ingrediente en la cocina: "Hay algunos que van de turismo, que son el sabor, pero el resto van a trabajar… y si no están aquello no funciona". Y aquí es donde lanza un dardo directo a nuestra sociedad: "Nosotros estamos encima de la mina de oro… como le pasa a los catarís con el petróleo, pues no lo valoran… lo tienen ahí y no le dan muchas veces la importancia que le damos los que están fuera".

Beneficios clave del aceite de oliva en el deporte

El experto en endocrinología y nutrición deportiva detalla los dos grandes efectos positivos que el aceite de oliva aporta a la práctica deportiva: "En el mundo del deporte el aceite de oliva tiene dos acciones fundamentales: antiinflamatorios y antioxidantes".

Escribano recuerda que "el deporte genera problemas de oxidación, estrés oxidativo… cuando nosotros hacemos deporte respiramos más, producimos más radicales libres". Y ahí es donde los antioxidantes naturales, como los del aceite de oliva, juegan un papel esencial.

Además, destaca su efecto antiinflamatorio, algo crucial especialmente tras entrenamientos o competiciones intensas: "La actividad deportiva intensa genera procesos inflamatorios locales en determinadas estructuras del organismo como son los músculos… el aceite actúa como antiinflamatorio".

Pero los beneficios no se quedan solo en los músculos: "Tiene repercusiones a otro nivel, en el sistema muscular, a otro nivel en el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio".

De los vestuarios de élite a la mesa de todos

Antonio Escribano ha llevado estas ideas a la práctica en clubes de primer nivel. Recuerda su etapa como médico en el Tottenham de Inglaterra: "La gente no consumía aceite de oliva… consumían de todo, grasa de todo tipo… puse el aceite de oliva… me trajeron un aceite de oliva italiano… fuera el aceite de oliva italiano… español… se empezó a consumir aceite de oliva, ganamos la Copa de Inglaterra y la gente en la prensa inmediatamente asoció aquello con el aceite de oliva".

Aunque lo dice con cierto tono irónico, es consciente de que algo cambió: "No es que el aceite de oliva ganara la Copa de Inglaterra, pero evidentemente se ha quedado y ya esos equipos consumen aceite de oliva".

Lo mismo ocurrió durante su etapa en la selección española de baloncesto, donde estuvo 15 años: "El aceite de oliva es la grasa de consumo… un deportista en su alimentación… nosotros utilizamos un 20, 25% de grasa… el aceite de oliva forma parte de esa grasa que nosotros tenemos que utilizar"

¿Cómo introducirlo en el día a día?

Escribano recomienda ir más allá del uso tradicional en tostadas o ensaladas. Apuesta por incorporar el aceite de oliva incluso en desayunos o meriendas. "Yo utilizo una pequeña estrategia… muchas veces en el desayuno es complicado… Cuando hay que entrenar a las 9 de la mañana y levantar a los deportistas… pues lo utilizo mezclándolo con el café o mezclándolo con el bol… cereales, leche… le pongo miel y aceite de oliva".

En su libro "Batidos para la vida" explica cómo preparar batidos que siempre incluyen "miel y aceite de oliva". Según el especialista, esta fórmula permite que el aceite pase rápidamente por el duodeno. "Me ha dado un resultado estupendo para evitar muchas veces flato o problemas de la vesícula llena y relacionado con el entrenamiento a primera hora".

Además, invita a explorar nuevas formas de consumo: "Hay que abrir el abanico… hay que utilizarlo con los frutos rojos… hay que utilizarlo en las meriendas… con el yogur… muchas veces yo a todos mis deportistas les digo: a los yogures ponle una cucharadita de aceite de oliva".

Críticas a la desinformación en nutrición

El endocrino cordobés también arremete contra las modas y bulos que circulan en redes sociales sobre nutrición: "La pandemia importante de nuestro mundo no es el Covid… sino querer ser original… la gente ha buscado un espacio en la nutrición… quieren ser originales… ahora saco el ayuno intermitente, mañana pongo una inyección que es para diabéticos para adelgazar… y uno la defiende… así con todo".

Además, se muestra muy crítico con el sistema Nutri-Score, que califica con semáforos los alimentos: "No se puede consentir que haya un semáforo con cuatro opciones nada más… resulta que ahora tenemos que ver que el aceite de oliva tiene un semáforo rojo y que muchas tonterías tienen un semáforo verde".