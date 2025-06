La experta en hipotecas Motse Cespedosa: "En banca se llama 'caramelo' al cliente que a la banca le gusta como la parejita joven"

Con el precio de los alquileres disparado y la dificultad creciente para acceder a una vivienda digna en España, cada vez son más los que se plantean comprar una casa como única opción viable. Pero, a la hora de solicitar una hipoteca, no todos los perfiles de cliente son iguales ante los ojos del banco.

En una reciente entrevista en el pódcast Linvest Talks, presentado por Javi Linares, la asesora financiera y experta en hipotecas Montse Cespedosa ha revelado cómo funciona realmente este proceso desde dentro de la banca y qué tipo de cliente es el favorito para conseguir financiación en las mejores condiciones.

“Coloquialmente en banca se llama caramelo, no sé si lo sabías, el clientazo es el que a la banca le gusta”, comenta Cespedosa durante la charla, en la que desvela los detalles sobre lo que buscan las entidades financieras.

Con 27 años de experiencia en banca, Montse no es una recién llegada al sector: pasó 18 como directora de oficina, hasta que decidió dar un giro a su carrera profesional y ponerse al lado de los particulares para ayudarles a entender cómo negociar con los bancos y conseguir mejores hipotecas.

Su experiencia le ha permitido conocer los entresijos de las entidades y entender qué perfiles son los más deseados, y por tanto, los que tienen más fácil acceder a un préstamo hipotecario.

El "caramelo" que los bancos quieren

Según explica la asesora, el perfil ideal para la banca suele ser una pareja joven, con ingresos estables y profesiones con proyección de futuro: “La parejita joven con ingresos cualificados, o sea, en el sentido de que tengan una profesión con futuro, yo qué sé, ingenieros, abogados, arquitectos, herreros, electricistas…”.

Pero no solo se valora la juventud o el trabajo actual, sino también la estabilidad a largo plazo y el nivel de ahorro. El banco, según la experta, intenta prever que la persona sea solvente hoy y dentro de 30 años, que es el plazo típico de una hipoteca.

Incluso hay sectores concretos que ahora están especialmente bien vistos por las entidades: “Por ejemplo, si alguien se dedica a los videojuegos o es una ingeniería informática les encanta. Y si estás en IA ya también les encanta”.

Eso sí, advierte que profesiones sin futuro no tienen el mismo atractivo, aunque hoy generen ingresos: “Imagínate tú me dices, no, es que tengo un videoclub… a ver, ya no hay, no sé cómo explicártelo”.

Contrario a lo que muchos piensan, los autónomos también pueden ser perfiles atractivos para los bancos, sobre todo si centralizan sus finanzas en la misma entidad: “Yo siempre recomiendo a un autónomo o a un empresario pedir la hipoteca en su banco, donde tienen tu scoring y tu calidad crediticia automatizada y pueden ver tus ingresos recurrentes”.

Además, si el autónomo tiene el negocio con el banco, maneja la tesorería, o incluso el TPV (terminal de pago), todo eso juega a favor a la hora de conseguir una hipoteca.