La Guardia Civil alerta sobre las mordeduras de serpientes: "Nunca tiramos. Si tiras, eso te corre por la vena"

Aunque para muchos las serpientes despiertan miedos irracionales, lo cierto es que de vez en cuando surgen situaciones que justifican plenamente esa aprensión. Así lo ha querido dejar claro la Guardia Civil en un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram (@guardiacivil062), donde, en colaboración con el SEPRONA y el parque zoológico MundoPark Guillena, lanzan una advertencia clara: hay serpientes no venenosas que pueden ser agresivas y peligrosas si no se manejan con precaución.

En el vídeo grabado en las instalaciones del zoológico sevillano, se relata un caso real: una persona sufría la mordedura de una serpiente que se había introducido en una vivienda. Ante la alerta recibida agentes del SEPRONA acudieron al lugar, capturaron al animal y lo trasladaron al centro especializado para que fuera analizado por un experto en reptiles: “Nosotros hemos trasladado esta serpiente a estas instalaciones para que nuestro amigo y gran experto en este tipo de animales nos explique si eso no es una serpiente venenosa y cómo se debe de actuar con ello”.

El especialista, Juan, confirma que el ejemplar en cuestión no era venenoso, pero advierte que eso no implica que sea inofensivo: “Esta serpiente, por ejemplo, estaba metida en una casa, ¿no? Sí, efectivamente. No pueden intentar cogerla con la mano, porque bueno, esta serpiente no es venenosa, pero es agresiva, le va a morder”. Y lo hará incluso aunque la persona use protección: “Aunque te pongas un guante, si te agachas, es el latigazo que pegan para morderte, pues te puede llegar a la cara o algo, eh”.

Uno de los principales errores que se cometen en estos casos es reaccionar con un tirón tras la mordedura, lo que puede tener consecuencias graves: “Normalmente, por acto reflejo, cuando un animal te muerde, pues tú lo que quieres es quitártelo de encima cuanto antes. ¿Qué ocurre? Que lo primero que haces es pegar un tirón. Entonces con la serpiente nunca tiramos”.

El motivo es sencillo pero inquietante: “La serpiente, el problema que tiene es que los dientes, como hemos visto aquí, son muy finitos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tiras, inmediatamente se parte esos trocitos de diente, eso te corre por la vena, te puede llegar al corazón. Entonces eso es peligrosísimo”.

Por eso la Guardia Civil insiste en que este tipo de situaciones deben manejarse exclusivamente por profesionales. Si no se dispone de ayuda inmediata, lo mejor es aislar la zona donde se encuentra el animal: “Cerrar esa habitación hasta que venga un experto o buscar una forma de protegerte con un palo muy largo o algo”.

Respecto a cómo liberar una mordedura sin causar más daño, el experto añade que solo alguien con experiencia debería intentarlo: “Lo que hace normalmente el que tiene sangre fría, el experto que sabe lo que ocurre, es que le aprieta el cuello para que la serpiente abra la boca y quitarse”.