Alerta de los bomberos sobre las fugas de gas en casa: "No enciendas luces, no pulses interruptores. Incluso el móvil"

De todos los cuerpos de fuerza y seguridad que actúan en España, pocos despiertan tanto respeto como el de los bomberos. Su labor diaria les enfrenta a situaciones límite, desde incendios hasta rescates, aunque lo que muchos no saben es que su compromiso con la ciudadanía va más allá de las emergencias: también están cada vez más presentes en redes sociales, donde comparten consejos prácticos que pueden, literalmente, salvar vidas.

Eso es justo lo que ha ocurrido con una reciente publicación de Bomberos BE que ha comenzado a circular con fuerza. En ella advierten con contundencia sobre los peligros de una fuga de gas en el hogar y explican, paso a paso, qué hacer y qué no hacer en una situación así. La publicación comienza con un mensaje claro y alarmante: " Esto puede VOLAR tu casa en segundos ".

El gas natural, recuerdan los bomberos, es invisible e inodoro en su estado original. Por eso se le añade un odorizante (el mercaptano) que le da ese característico olor a huevo podrido. Pero aún así, detectar una fuga a tiempo y actuar correctamente puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Ante la sospecha de una fuga de gas, cualquier error puede tener consecuencias fatales y recomiendan: “No enciendas luces, no pulses interruptores, no uses aparatos eléctricos, incluso el teléfono móvil”, porque lo más peligroso no es sólo la fuga en sí, sino la posibilidad de generar una chispa que detone el gas acumulado.

Los bomberos insisten en que el primer paso es no hacer nada que pueda generar electricidad estática. Eso incluye encender o apagar luces, utilizar electrodomésticos e incluso el simple acto de desbloquear un móvil: “Cualquier tipo de chispa puede provocar que todo vuele por los aires”.

El siguiente paso, siempre que sea seguro hacerlo, es ventilar la zona: abrir puertas y ventanas para que el gas se disperse lo más rápido posible: “Cuanto antes salga al exterior, menos será el riesgo”.

Después si es posible y no hay peligro inminente, se debe cerrar la llave de paso del gas para cortar la fuga de raíz. Y finalmente, lo más importante: abandonar la vivienda de inmediato. Sólo una vez fuera, en un lugar seguro, se debe llamar al 112: “Hola, sí, ciento doce”.