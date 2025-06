Piden a los padres con niños que extremen la vigilancia: Guardia Civil alerta de lo que está pasando en las piscinas

El verano es, sin duda, una de las épocas más esperadas y gratificantes para las familias con niños. Las vacaciones escolares, el buen tiempo y las jornadas más largas permiten disfrutar de momentos únicos junto a los más pequeños: días enteros en la playa, juegos interminables en la piscina, escapadas al río o visitas a parques acuáticos. Es una estación para crear recuerdos, desconectar de la rutina y disfrutar al aire libre.

Sin embargo, también es una época en la que hay que redoblar la precaución, especialmente cuando se trata de entornos acuáticos. Así lo ha recordado la Guardia Civil a través de sus canales oficiales, lanzando una advertencia clara y directa a los padres y madres: la seguridad infantil en el agua no puede relajarse ni un segundo.

La norma 10/20: la clave para evitar tragedias

En un mensaje publicado en redes sociales, la Guardia Civil ha querido alertar sobre los accidentes infantiles que ocurren en las piscians y concienciar sobre la importancia de la vigilancia continua con una norma muy sencilla pero eficaz. La llaman la Norma 10/20 y, según explican, consiste en Mirar a la piscina cada 10 segundos y llegar hasta el menor en menos de 20”.

Esta fórmula pretende recordar que la vigilancia activa es esencial cuando hay niños cerca del agua. Solo hace falta un pequeño descuido para que ocurra una desgracia, y más aún si hablamos de menores que no saben nadar o que están aprendiendo.

El Ministerio de Sanidad también lo advierte

Desde el Ministerio de Sanidad en su campaña de verano para la prevención de accidentes infantiles, refuerzan esta misma idea. En su guía oficial “Disfruta del agua y evita los riesgos”, recuerdan que el agua, aunque es un elemento natural de diversión para los más pequeños, también puede ser muy peligrosa si no se toman las medidas necesarias: “Un niño/a pequeño/a puede ahogarse en muy poca cantidad de agua, como 2cm en una bañera o una piscina hinchable. NO LE DEJES NUNCA SOLO/A”.

El ministerio también subraya otras recomendaciones clave para proteger a los menores como asegurarse de que la piscina tenga medidas de seguridad adecuadas, como la presencia de un socorrista o un vallado perimetral que impida el acceso libre de los niños.

También explican que no hay que bajar la guardia ni cuando están dentro del agua ni cuando juegan cerca y que si el menor no sabe nadar o lo hace con dificultad, hay que usar chalecos salvavidas homologados ya que los flotadores hinchables no son seguros. Respecto a la playa, indican que hay que respetar las señales: “nunca os bañéis si está roja” e insisten en que solo hay que bañarse en zonas con vigilancia y siguiendo las indicaciones de los socorristas.

Por último tanto la Guardia Civil como el Ministerio de Sanidad insisten en mantener lo que llaman una conducta A.V.A., que consiste en: advertir las situaciones de riesgo, valorar el peligro y adoptar una actitud segura.

Este verano, más que nunca, las autoridades piden a los padres y madres que no se confíen y que mantengan la atención constante cuando hay niños cerca del agua. Porque lo que debería ser solo un día de diversión, puede cambiar en segundos si se baja la guardia. La vigilancia salva vidas. Y como dicen desde la Guardia Civil: “Recuerda que la vigilancia de tus hijos e hijas menores es tu responsabilidad”.