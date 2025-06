Si una persona hace este gesto cuando habla es que no está de acuerdo: "Fíjate en la posición de la mano"

Aprender a relacionarnos con quienes nos rodean es, sin duda, una de las tareas más complejas (y a la vez más gratificantes) que tenemos como seres humanos. Desde el entorno laboral hasta la vida familiar o las relaciones con amigos, saber comunicarnos de manera clara y empática puede marcar la diferencia entre el entendimiento y la confusión. Pero comunicar no es solo hablar: implica también saber escuchar, observar y comprender lo que no se dice con palabras.

La buena comunicación es una habilidad que se puede aprender, y va mucho más allá del simple acto de decir lo que pensamos. Incluye también todos esos pequeños gestos, movimientos y expresiones que, a menudo, pasan desapercibidos pero que están constantemente enviando mensajes a los demás. Y en este punto entra en juego algo fundamental: aprender a interpretar lo que el otro nos está intentando decir, muchas veces de forma inconsciente.

Una de las situaciones más difíciles que podemos enfrentar es cuando alguien nos dice una cosa, pero en realidad siente otra. No necesariamente porque esté mintiendo, sino porque no siempre es fácil expresar el desacuerdo o el malestar de forma abierta. Es ahí donde el lenguaje corporal cobra una enorme importancia: nos permite leer entre líneas y descubrir si lo que estamos escuchando coincide con lo que realmente está sintiendo la otra persona.

En este sentido contar con el análisis de expertos en comunicación no verbal puede ser una gran ayuda. Y una de las voces más conocidas actualmente en esta materia es la de Adrianne Carter, quien ha ganado popularidad en redes sociales como TikTok compartiendo consejos útiles y muy concretos para entender mejor a los demás a través de sus gestos.

Carter, conocida como “Body Language Expert” en TikTok (@adriannebodylanguage), ha compartido recientemente un gesto específico que puede ayudarte a detectar si alguien no está de acuerdo contigo, aunque no te lo diga directamente. En uno de sus vídeos virales explica: “Fíjate en la posición de mi mano y mi dedo en la cara: puede verlo en una reunión o cuando interactúas con alguien; están pensando en lo que dices”. Pero va un paso más allá y añade algo crucial: “Si ves que el dedo se mueve hacia arriba por un lado de la cara, es una señal clara de que no aprueban realmente o no les gusta lo que se ha dicho”.

Este tipo de gesto puede parecer insignificante, pero en realidad es muy revelador. Según Carter no se trata solo de observar si la persona se toca la cara, sino de prestar atención a cómo lo hace y en qué momento. El movimiento del dedo hacia arriba por un costado del rostro, mientras la mano descansa en la cara, es un indicio de que algo no está encajando bien con lo que esa persona está escuchando.

Lo más interesante es que muchos usuarios que han visto el vídeo de Adrianne en TikTok han reaccionado reconociendo que hacen ese gesto sin darse cuenta, y que al hacerlo, en efecto, estaban sintiendo incomodidad o desacuerdo con lo que otra persona les estaba diciendo. Una usuaria comentaba: “Estaba haciendo esto esta mañana y sí, tienes razón, no me estaba gustando lo que decía esa persona”.

Sin embarg no todos interpretan el gesto de la misma forma. Algunas personas han señalado que en su caso este movimiento del dedo sobre la cara no necesariamente tiene que ver con el desacuerdo, sino que lo hacen cuando están nerviosas o concentradas. Eso deja en claro que el lenguaje corporal no es universal, y aunque ciertos patrones se repiten, cada persona puede tener sus propios códigos. Aun así, identificar estos detalles puede ayudarte a ser más consciente de lo que ocurre en una conversación, sobre todo si notas una contradicción entre lo que alguien dice y lo que expresa con el cuerpo.

Además del gesto del dedo en la cara, hay otras señales del lenguaje no verbal que también pueden indicar desacuerdo, incomodidad o tensión. Cruzar los brazos, por ejemplo, suele interpretarse como una postura defensiva; desviar la mirada puede indicar desinterés o nerviosismo; y los cambios en el tono o ritmo de la voz también son pistas a tener en cuenta.