Virginia Troconis (45): "No tenemos que comer bien solo para estar delgados"

Una de las grandes preocupaciones de muchas familias hoy en día es cómo inculcar valores sólidos a los más pequeños para que el día de mañana puedan valerse por sí mismos. Y en ese camino, uno de los aspectos más importantes (aunque a veces no se le dé la atención que merece) es la relación con la comida.

El cómo enseñarles a comer bien o cómo lograr que no crezcan con mitos, culpas o hábitos poco saludables tiene su respuesta, como en muchos otros aspectos de la vida, está en la educación, aunque no siempre es fácil. Por eso, contar con referentes que hablen desde la experiencia y con conocimiento puede marcar una gran diferencia.

En este sentido la venezolana Virginia Troconis, de 45 años, se ha convertido en una voz autorizada cuando se trata de vida saludable, alimentación consciente y educación nutricional. Y no lo hace desde la teoría, sino desde su experiencia como madre y como mujer comprometida con un estilo de vida equilibrado. Con motivo de la publicación de su nuevo libro "Comida, vamos a llevarnos bien", escrito junto al especialista Pablo Ojeda, Troconis ha compartido en una entrevista algunas de las ideas que la han motivado a escribir sobre este tema: “Nuestra idea es que se tenga una buena relación con la comida que dejemos de demonizar lo que es la comida, que la disfrutemos, que aprendamos a disfrutar lo que es la comida.”

Para ella el problema no es solo lo que se come, sino cómo se vive la experiencia de comer, y qué mensajes estamos trasladando a los niños desde pequeños. Reconoce incluso que a veces, cuando ese aprendizaje llega tarde, es más difícil: “Yo pienso que llegué quizás hoy, o que llegó a mí un poco tarde todos estos conocimientos, porque me cuesta más con los niños ya más grandes... enseñarlos y que entiendan lo importante que es nuestro cuerpo, que es nuestro templo y que es el único que tenemos”.

Troconis subraya que la alimentación no debe estar vinculada únicamente a la delgadez. Comer bien no es sinónimo de verse bien, sino de sentirse bien y estar sanos, algo que considera fundamental enseñar desde la infancia: “No solamente tenemos que comer bien para estar delgados, sino para sentirnos bien, y porque estemos sanos”.

También cuestiona una creencia muy arraigada en muchas familias, especialmente en generaciones anteriores: esa idea de que si un niño está delgado puede comer cualquier cosa sin consecuencias: “Ese mito de los niños, los abuelos, los padres: 'él sí se lo puede permitir porque es súper delgadito, no engorda con nada'. Digo: ¿pero está sano o no? ¿Por qué hacemos una dieta, por qué intentamos cambiar nuestro régimen de vida? ¿Por estar sanos o por estar delgados?”

Para ella la clave está en enseñar desde la base y de hecho, pone como ejemplo el caso de Japón, donde la nutrición es una materia escolar, algo que considera fundamental y que echa en falta en otros sistemas educativos: “Debería existir, y existe en Japón, una materia que se diera en el colegio que sea la nutrición. Porque tenemos que cuidar mucho nuestra salud y nuestro cuerpo”.