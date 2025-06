Antón, ex-inversor de WallStreet: "Tienes derecho a optimizar tu ahorro, aunque sean 1.000 euros"

Como todo en esta vida hacer las cosas bien depende, en buena medida, de que alguien nos haya enseñado cómo. Y en el terreno de las finanzas personales, esa enseñanza marca una de las grandes brechas de desigualdad entre clases sociales: no solo por cuánto dinero se tiene, sino por el conocimiento que acompaña a ese dinero.

Las familias con patrimonio no solo heredan bienes o cuentas bancarias: también transmiten el saber hacer con el dinero. Enseñan a sus hijos cómo funciona una cuenta remunerada, por qué es mejor diversificar inversiones o cómo elegir un fondo indexado con bajas comisiones. En cambio muchas familias sin acceso a ese capital tampoco han tenido ocasión de aprender a manejar sus ahorros, ni siquiera a ahorrar. La diferencia no es solo lo que tienes, sino también lo que sabes hacer con ello.

“Da igual que sean 1.000 o 100.000 euros, tienes el mismo derecho a optimizarlo” dice Antón Díez, ex-inversor de Wall Street, en un episodio reciente del podcast Tengo un Plan que acumula más de 100.000 visualizaciones desde su estreno el 9 de junio de 2025.

La educación financiera, el segundo escalón

En palabras de Antón "aunque los grandes patrimonios se apoyen en asesores, tienen un conocimiento elevado de lo que pasa con sus finanzas". Es decir no delegan a ciegas. Y eso, dice, es algo que puede y debe replicar cualquier persona porque la clave no está solo en tener dinero sino en saber gestionarlo.

El primer escalón es contar con un mínimo de recursos para ahorrar o invertir. El segundo entender qué hacer con ellos.

Internet ha democratizado el acceso al conocimiento financiero. Hoy cualquier persona con un móvil y una conexión puede escuchar un podcast, leer un artículo o seguir a un experto en redes sociales. Plataformas como Tengo un Plan, que ya cuenta con más de 1,6 millones de suscriptores, ponen al alcance de cualquiera información que antes parecía reservada a asesores financieros o clientes de banca privada.

Cómo empezar a aprender sobre finanzas

Antón lo deja claro: “No puedes confiar ciegamente en un tercero para la gestión de algo que es tuyo”. Y pone un ejemplo muy gráfico: “Si confías ciegamente en un fiscalista y él hace mal su trabajo, tú tienes un problema con la Agencia Tributaria”.

El consejo no es desconfiar, sino aprender lo básico. Saber, al menos, qué tipo de productos existen, cómo se comparan entre sí, qué comisiones tienen y cuáles son sus riesgos.

Durante el episodio Antón comparte su experiencia gestionando grandes patrimonios. Y deja claro que la estrategia no debería cambiar aunque uno tenga poco dinero: “Como gestionas 10 millones de euros es como gestionas 10.000 Con la misma filosofía o con la misma prudencia.”

Él destaca dos claves que toda persona debería aplicar: el primero, entender lo que haces con tu dinero: “Tú tienes que ser capaz de tener una visión un poco crítica” y el segundo, comparar: “Ahora tienes más opciones de cuentas remuneradas, más opciones de depósito”. La clave está en no quedarse con la primera opción: “¿Cuánto me paga esta cuenta versus otra? ¿Cuáles son las comisiones de este fondo frente a otro?”

Según Antón, en los últimos cinco o diez años ha habido un cambio radical: ahora un ahorrador promedio puede acceder a los mismos productos que usan las grandes fortunas. Desde cuentas remuneradas hasta fondos indexados y ETFs. Y lo mejor de todo es que con comisiones cada vez más bajas y plataformas cada vez más fáciles de usar.

Por eso insiste en que ya no es excusa no tener acceso: “Busca entender lo que está pasando, compáralo, y ve si lo que estás haciendo está bien o mal”.