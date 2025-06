Cambio en los cajeros desde el 28 de junio: así es la nueva forma de sacar efectivo

Una nueva normativa europea comenzará a aplicarse de forma obligatoria el próximo 28 de junio de 2025. Esta ley busca garantizar la accesibilidad universal en diversos servicios de atención al público, entre ellos, los cajeros automáticos con medidas que afectarán directamente a todas las entidades bancarias, que deberán adaptar sus terminales para cumplir con los requisitos establecidos. Aunque el cambio es técnico, también tendrá un impacto muy visible y práctico en la manera en la que los ciudadanos interactúan con los cajeros.

Pese al avance de la banca digital, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta imprescindible en nuestra sociedad. Mucha gente los utiliza a diario para operaciones tan básicas como retirar efectivo, consultar el saldo o hacer ingresos. Su importancia es aún mayor en áreas rurales o en grupos sociales que no están tan familiarizados con la tecnología, como ocurre con muchas personas mayores. Para ellas, un cajero claro, sencillo y accesible es esencial para mantener su independencia económica. Además, sigue habiendo usuarios que, por desconfianza o costumbre, prefieren realizar sus gestiones en estos terminales en lugar de utilizar el móvil o la web del banco.

Ahora bien, no podemos olvidar que sacar dinero en efectivo también conlleva ciertos riesgos. La Guardia Civil ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de estar atentos al entorno, proteger el número PIN, evitar operar en cajeros sospechosos y no dejar comprobantes a la vista. Y es que no solo se trata de saber usar el cajero, sino también de hacerlo con seguridad. En ese sentido las mejoras que se introducirán a partir del 28 de junio no solo facilitarán el acceso, sino que también podrían reducir situaciones de error o confusión que muchas veces pueden acabar en una estafa o una retirada fallida.

Con la entrada en vigor de esta normativa, los nuevos cajeros deberán cumplir una serie de requisitos destinados a facilitar el uso a personas con discapacidad visual, auditiva, física o intelectual. Las pantallas mostrarán texto en un tamaño mayor y con mayor contraste, lo que hará más fácil la lectura en condiciones de poca luz o para quienes tienen dificultades visuales. También se incorporarán instrucciones por voz, que podrán escucharse mediante auriculares conectados directamente al cajero. La disposición de los botones será más intuitiva, con relieves y texturas que permitan reconocer las funciones al tacto, sin necesidad de verlos directamente. Los menús, por su parte, estarán rediseñados para que navegar entre opciones sea más claro y sencillo.

Estos cambios no están pensados solo para las personas con discapacidad. En realidad beneficiarán a todo el mundo y es que muchos usuarios (especialmente personas mayores) se han quejado durante años de lo complicado que puede ser sacar dinero cuando las instrucciones son poco claras o el diseño de la pantalla es confuso. Con la nueva normativa se espera que esa experiencia mejore considerablemente.

No obstante los cajeros actuales no desaparecerán de un día para otro. La ley permite que los dispositivos instalados antes del 28 de junio sigan funcionando hasta el final de su vida útil, que puede alargarse hasta diez años. Aun así los bancos están obligados a informar a los clientes sobre qué cajeros ya están adaptados y cuáles aún no.

Más allá de los cajeros esta normativa también establece exigencias similares en otros sectores como servicios financieros, aseguradoras, plataformas de comercio electrónico, transporte público, suministros de agua, luz y gas, o agencias de viajes.