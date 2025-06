Ikea pone a la venta un zapatero corredero diseñado para la entrada de las casas y arrasa en España

El orden en casa no es simplemente una cuestión estética o un capricho puntual. Es más bien, una necesidad real para tener una vida más funcional, práctica y tranquila. Tenerlo todo en su sitio (sobre todo cuando hablamos de cosas que usamos a diario como los zapatos) puede marcar la diferencia entre empezar el día con prisas o hacerlo con calma. Y tal vez por eso no sorprende el enorme éxito que ha tenido en España el nuevo zapatero corredero que ha lanzado IKEA: el modelo KOMPLEMENT, diseñado específicamente para aprovechar el espacio y facilitar la rutina diaria.

Este producto que ya está disponible tanto en tiendas físicas como en la web de IKEA, ha sido recibido con entusiasmo por los consumidores. Y no es para menos. El zapatero deslizante KOMPLEMENT no solo ayuda a mantener los zapatos organizados, sino que además permite verlos y acceder a ellos con total facilidad gracias a su sistema de estantería extraíble. Es literalmente una solución pensada para que no pierdas tiempo cada mañana buscando ese par que no aparece nunca.

Según la firma sueca este zapatero ha sido ideado para optimizar el uso del espacio gracias a sus diferentes niveles. Las botas o zapatos altos se colocan delante, mientras que los más bajos van detrás, lo que mejora notablemente la visibilidad y el acceso. Pero eso no es todo. Su base metálica evita que la suciedad acumulada en las suelas termine desparramándose por toda la estructura, algo especialmente útil si lo colocas cerca de la entrada de casa, como ha sido pensado.

Además se trata de un mueble resistente a la humedad, fácil de limpiar (con un paño húmedo y detergente suave, seguido de uno seco)y con capacidad para hasta ocho pares de zapatos, siempre que el peso se distribuya de manera uniforme. Está disponible en varios anchos, en color gris o blanco, y su estructura incluye los raíles para facilitar su instalación. Todo eso, por un precio bastante razonable: 40 euros. Y por si fuera poco IKEA lo respalda con una garantía de 10 años.

Las opiniones del público y del diseñador

Los usuarios que ya lo han comprado le han otorgado una valoración media de 4,3 sobre 5 estrellas, destacando tanto su calidad como su facilidad de instalación. “Para los armarios de los niños, muy buena. Para los adultos, sólo unos pocos pares de zapatos”, dice uno. Otro lo describe como “muy resistente y de buen aspecto”.

Detrás del diseño está Ehlén Johansson, quien explicó que uno de los retos del proyecto fue encontrar un estilo uniforme que encajara con distintas funciones. “Lo difícil, pero también divertido, de diseñar los productos KOMPLEMENT fue encontrar un aspecto y un estilo comunes para tantas funciones diferentes”, explicó. “El diseño tenía que funcionar igual de bien con frentes de cajones de cristal, con un pantalonero o con un zapatero. Por eso hemos elegido un estilo neutro, con formas suaves que te permiten ver lo que hay en el armario”.

En cuanto a sus dimensiones, este zapatero corredero mide 56,4 cm de profundidad, 16,5 cm de alto y 93,1 cm de ancho, con una apertura máxima de hasta 43 cm. Por su tamaño y características, es ideal para ubicarlo en la entrada de casa o dentro de un armario, sobre todo si buscas una solución práctica y que no robe demasiado espacio.