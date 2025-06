Un hombre de 78 años pierde 25.000 euros en una llamada telefónica que parecía del banco: "Nunca imaginas que te esté ocurriendo"

Desde que prácticamente toda la población tiene acceso a internet desde sus teléfonos móviles y otros dispositivos personales, la vida cotidiana ha cambiado profundamente. Hemos ganado velocidad en las gestiones, acceso a la información inmediata, posibilidades de comunicación global y comodidad para hacer tareas bancarias o compras sin movernos de casa. Sin embargo también se han multiplicado los riesgos y uno de los más peligrosos y actuales es sin duda el fraude telefónico: un delito que no deja de crecer y que se aprovecha precisamente de esa digitalización.

El caso reciente de un hombre de 78 años en Dessau-Roßlau, una ciudad alemana, ilustra cómo operan los estafadores y lo fácil que puede resultar caer en sus trampas, incluso cuando uno cree estar actuando con prudencia.

Según informaba la policía el pasado 25 de mayo el señor recibió una llamada de un supuesto empleado de su banco. El interlocutor sonaba le habría explicado que se habían detectado dos transferencias sospechosas desde su cuenta, por un valor total cercano a los 25.000 euros. Después el hombre confirmaba que él no había ordenado esas operaciones. Como respuesta el falso empleado le aseguraba que se realizaría una devolución del dinero y que, para ello, era necesaria la confirmación de un código de verificación.

Actuando de buena fe y convencido de que estaba protegiendo su dinero, el hombre introdujo el código, pero lo que que no sabía es que en realidad estaba autorizando la transferencia del dinero a los estafadores. Fue solo después, cuando el dinero ya había desaparecido de su cuenta.

En cuanto lo supo, fue a la policía, denunció el fraude y bloqueó sus tarjetas y cuentas bancarias pero ya era tarde: los casi 25.000 euros se habían esfumado.

Este tipo de engaños (conocidos como "phishing telefónico" o "vishing") son cada vez más frecuentes y sofisticados. Los avances tecnológicos han hecho que los estafadores puedan falsificar números de teléfono, imitar voces automatizadas de bancos reales e incluso acceder a datos personales que utilizan para ganarse la confianza de la víctima. Las llamadas ya no son lo que eran: en muchos casos, se han convertido en un canal desde donde se fraguan algunos de los delitos más difíciles de rastrear y prevenir.

Lo que hace aún más alarmante este tipo de fraude es que no siempre hay señales claras de que se trata de un engaño. No hay correos mal escritos, no hay enlaces sospechosos. Solo una voz, aparentemente profesional, que dice representar a tu banco y que parece estar ayudándote. Como dijo este señor alemán: “Nunca imaginas que te esté ocurriendo a ti”.