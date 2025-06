Elizabeth Clapés, psicóloga: "Ser buena no te hace tonta, te permite el lujo de exigir más a los demás"

En los últimos años, la salud mental ha dejado de ser un tema tabú para ocupar el centro de muchas conversaciones cotidianas. Cada vez son más las personas que, gracias a esta nueva conciencia colectiva, han empezado a poner nombre a lo que sentían y a pedir ayuda profesional para tratar problemas que venían arrastrando en silencio durante mucho tiempo. Esta apertura ha sido, en gran parte, impulsada por la visibilidad que el tema ha alcanzado en redes sociales, donde psicólogos, terapeutas y divulgadores comparten a diario reflexiones que resuenan con miles (o incluso millones) de personas.

Una de esas voces que ha calado con fuerza es la de Elizabeth Clapés, psicóloga y autora del libro 'Hasta que te caigas bien'. Clapés ha conseguido conectar con una audiencia masiva gracias a su forma clara y directa de hablar de salud mental, autoestima y relaciones personales. Sus publicaciones no solo se comparten, se guardan y se comentan, sino que también abren conversaciones profundas.

Una de sus reflexiones más vistas y compartidas gira en torno a una frase que, probablemente, muchas personas han escuchado en algún momento de sus vidas: “De tan buena que eres, tonta”. Elizabeth desmonta esa idea con una contundencia que invita a la reflexión y a la acción.

“El problema está en que eres tan buena, que de muy buena no consideras esta bondad lo suficientemente importante como para poner límites a los demás”, señala añadiendo que para ella el error no está en la bondad, sino en no saber protegerla. Y plantea una frase alternativa que cambia por completo la perspectiva: “De tan buena que soy, a ti no te permito que me trates de según qué maneras, porque yo soy buena”.

Ser buena persona no implica aguantarlo todo ni ceder siempre: "Ser buena a ti no te hace tonta: te permite el lujo de exigir más a los demás”, afirma con rotundidad. Y lo explica aún más claro: “Sí, y como yo soy así, como soy así de buena, voy a exigir que tú seas así de bueno conmigo”.

Clapés vincula esta forma de ver la bondad con el derecho a decir “no” y a poner límites sin sentir culpa: “Soy una buena persona, pero me conozco, me respeto y me quiero. Y soy igual de buena contigo que conmigo. Y como soy buena conmigo, me tomo la libertad de decirte que no”.

La psicóloga también deja una advertencia clave para identificar vínculos insanos: “Si a ti que yo te ponga límites te molesta, es que te aprovechas de que cuando no los sé poner”. Porque una persona que te quiere de verdad no se beneficia de tu falta de límites: “Una buena persona que quiera estar en tu vida y te aprecie y que te quiera tal y como eres, no se va a beneficiar de los límites que no pones”.