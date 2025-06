Alerta de la Guardia Civil a todas las personas y empresas que tienen una deuda: "Mediante tarjeta prepago"

¿Conoces la estafa del buen empleado? Un estafador 🥷🏻llama a un empleado y le dice que la empresa tiene una deuda. Le manipula emocionalmente para que haga un pago urgente💶 y el empleado cae en la trampa. ➡️Para evitarlo, te recomendamos: -No realizar pagos inmediatos -Consultarle al responsable o jefe directo -No facilitar datos personales ni de la empresa Si has sido víctima, ¡denuncia!