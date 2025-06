Mar Flores (55 años) sobre su adiós definitivo: "O me callaba o acababan conmigo"

Carlo Costanzia ha sido uno de los personajes más mencionados del panorama mediático reciente, especialmente durante los meses de verano. Su relación con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y la llegada de su primer hijo en común los colocaron en el centro del huracán televisivo y en el foco constante de la prensa del corazón. Pero de manera indirecta, esta exposición también ha salpicado a su madre: Mar Flores, que en los últimos tiempos ha visto cómo su nombre volvía a sonar con fuerza tras años alejada de los focos.

La exmodelo y empresaria, que desde hace tiempo ha optado por una vida discreta, ha reaparecido esta semana para romper su silencio en 'La casa de mi vecina', el pódcast conducido por Nagore Robles. Su intervención no ha pasado desapercibida: en un tono sincero y cargado de emociones, Mar ha explicado con claridad las razones que la llevaron a apartarse de la vida pública: “O me callaba o acababan conmigo”.

Lejos de limitarse a hablar de su presente, Mar ha ofrecido un recorrido por algunos de los momentos más duros de su vida personal y profesional. Desde su paso por las pasarelas hasta los matrimonios con dos figuras clave en su trayectoria: Carlo Costanzia di Costigliole y Javier Merino. De ambos ha hablado por primera vez sin filtros, reconociendo errores, decisiones impulsivas y sobre todo, su deseo de formar una familia por encima de cualquier otra aspiración: “Solo quería ser madre, y lo conseguí”.

Mar Flores rompe su silencio

Uno de los momentos más intensos del pódcast ha sido cuando Mar ha explicado que su silencio no fue casual, sino una decisión meditada para proteger su salud mental y a sus hijos. Según cuenta en los años 90 no existía conciencia sobre los efectos que puede tener la fama en los menores y su hijo mayor lo sufrió en primera persona, llegando incluso a ser víctima de una agresión en la que la justicia terminó respaldando al periodista.

Además Mar dejaba claro que durante años había intentado dar su versión de los hechos, pero nunca había encontrado espacio en los medios porque su verdad “no vendía”. Por eso eligió desaparecer completamente de la vida pública, evitar apariciones y cortar con todo tipo de exposición.

En lo personal también ha comentado su divorcio tras 24 años de matrimonio con Javier Merino, la crianza de sus cinco hijos y su manera de reconstruirse sin grandes titulares ni acuerdos millonarios: “He pactado mi libertad, no un dineral para ser libre”.

En otro momento del pódcast Mar también ha abordado con humor y algo de ironía su situación actual como mujer soltera, criticando el juicio social que recae sobre mujeres que no tienen pareja: “Cuando vas a una cena con matrimonios, parece que las mujeres creen que te vas a liar con sus maridos. Pero, sinceramente… no me interesan”.

Este regreso mediático no ha sido el único en los últimos días. Mar Flores también ha aparecido recientemente en algunos espacios televisivos, aunque ha dejado claro que no quiere entrar en polémicas como la que afecta a la familia Campos. En especial ha pedido públicamente que la mantengan al margen de cualquier conflicto entre Terelu y Alejandra, dejando claro que su prioridad es el bienestar de los suyos y no el espectáculo mediático.