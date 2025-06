El truco de un ingeniero cordobés para no perder la vista con el móvil: "Hay una tecnología que se llama HDR"

Aunque la utilidad de la tecnología aplicada a nuestra vida diaria es innegable también es cierto que su uso constante puede tener consecuencias inesperadas en nuestra salud. Uno de los aspectos más afectados es, sin duda, la vista: el tiempo que pasamos frente a las pantallas sigue creciendo de forma imparable y con él también aumentan los síntomas de fatiga ocular, sequedad o sensibilidad a la luz.

Hay un detalle en este contexto que aparentemente menor pero muy molesto que muchos usuarios han empezado a notar al ver vídeos en sus móviles: el brillo de la pantalla se sube automáticamente sin previo aviso. Lo que en principio es una función para mejorar la imagen puede terminar por convertirse en un problema, sobre todo cuando se consume contenido durante largos periodos de tiempo o en ambientes con poca luz.

El ingeniero informático cordobés Tomás San Martín, conocido en redes como LaVidaDeTomas, ha explicado en uno de sus vídeos virales por qué ocurre este fenómeno y qué hacer para evitarlo. Su cuenta que acumula más de 2,2 millones de seguidores en TikTok se ha convertido en una referencia para quienes buscan soluciones tecnológicas sencillas y prácticas.

Según explica el propio Tomás “se te está subiendo de repente el brillo de la pantalla de tu móvil” porque muchos vídeos están grabados en HDR: una tecnología que mejora el contraste y la calidad visual al identificar las zonas de mayor luminosidad dentro de una imagen. “Hay una tecnología que se llama HDR y lo que hace es que cuando grabas 1 vídeo o haces 1 foto, captura los puntos de luz”.

El problema según él es que no todos los dispositivos gestionan bien esta tecnología. “Si no te pasa puede ser porque tu móvil no tenga HDR”, señala en el vídeo. Pero si sí te ocurre, la solución más efectiva es activar el modo de bajo consumo.

Un truco sencillo para frenar el brillo automático

Tomás lo deja claro: “La solución es 1 poco marrana” pero funciona: si tienes un iPhone, basta con activar el modo de bajo consumo. De esta forma el brillo deja de subir automáticamente al reproducir contenido HDR: “se mantiene el brillo tal cual”. En el caso de Android recomienda buscar una opción similar: “modo de bajo consumo de batería, ahorro de batería o algo así”.

Eso sí reconoce que no tiene un teléfono Android, así que no puede dar indicaciones exactas: “Pues no sé dónde mirarlo porque no tengo 1 teléfono Android para decir pues es aquí”. A pesar de que plataformas como TikTok e Instagram ya incluyen opciones para controlar este comportamiento, el ingeniero advierte que “no funcionan muy bien, o al menos a mí no me han funcionado lo bien que deberían”.

Por qué pasa esto y cómo afecta a tu vista

La clave está en cómo funcionan las pantallas modernas, especialmente las OLED, capaces de iluminar diferentes partes de forma independiente. Esto permite representar imágenes de alto contraste de manera más realista: “Es capaz de iluminar aquí más que aquí por ejemplo”. Pero si el contenido está mal grabado o hay un exceso de luz en el fondo, el efecto puede ser molesto o incluso cegador en determinadas situaciones: “Estoy aquí con la bombilla encendida en mi casa, así que venga luz, luz, luz, luz…”.

La vista, al estar expuesta constantemente a estos cambios de luminosidad bruscos, puede resentirse. Por eso, recomienda usar el truco del modo ahorro hasta que las apps implementen una solución efectiva: “En resumen, que si no te quieres quedar ciego, pon en modo de ahorro de batería hasta que las opciones de TikTok e Instagram funcionen bien”. Y si no como dice él mismo con su característico sentido del humor, “pues nada, sigue igual”.