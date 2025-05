Tomás San Martín, informático cordobés: "Así gana dinero Google con Google Maps"

Aunque a menudo lo usamos sin pensar, como si fuera una extensión natural de nuestro día a día, lo cierto es que Google no es un ente benévolo o una ONG digital. Es una de las empresas más grandes y poderosas del planeta. Tanto que en los últimos 18 meses ha sido condenada hasta en tres ocasiones por prácticas monopolísticas. Y aún así seguimos utilizando sus servicios casi por inercia, sin preguntarnos demasiado cómo funcionan o de dónde sale el dinero que los sostiene.

Uno de los más populares y también más infravalorados es Google Maps: la aplicación que te guía hasta un restaurante, te muestra dónde está el paquete que esperas o te ayuda a espiar a tu vecino en Street View es, al mismo tiempo, una maquinaria empresarial que mueve millones, aunque muy poca gente sabe cómo se financia.

En este sentido Tomás San Martín, ingeniero informático nacido en Córdoba y conocido en redes como @lavidadetomas, ha conseguido en TikTok algo que no es nada fácil: explicar tecnología con humor, en apenas unos mnutos y a una audiencia que muchas veces ni se plantea de dónde sale todo lo que usa en internet. Con más de 2,2 millones de seguidores, ha sido reconocido recientemente por la revista Forbes como uno de los 75 creadores que están redefiniendo el panorama digital en España.

San Martín ha trabajado para grandes compañías como Samsung o Xeerpa y su experiencia en tecnología se nota. En uno de sus vídeos más virales explica con claridad lo que muy pocos saben: cómo gana dinero Google con una aplicación que, para el usuario medio, es completamente gratuita.

“¿Pero cómo es esto posible? ¿Acaso los de Google son unos santitos que pierden dinero para que tú seas feliz?”, se pregunta con ironía en el vídeo. El cordobés desglosa en tres bloques las vías principales por las que Google monetiza Maps. La primera es la más evidente son los datos: “Google te conoce un poco mejor y ganan dinero mostrándote anuncios relevantes para ti”. Es decir, cada movimiento que haces en la app sirve para afinar los anuncios que después te van a mostrar.

La segunda tiene que ver con los negocios. Aquellos que quieren aparecer mejor posicionados en la aplicación tienen que pagar. “Para que una tienda o bar tenga mucha más visibilidad en la app y aparezca antes en la búsqueda tienen que pagarle a Google y así destacar”.

Y luego está la tercera forma, la menos conocida y, según San Martín, la más rentable de todas: el uso de la API de Google Maps por parte de empresas de terceros. ¿Te has montado alguna vez en un Uber? ¿Has buscado una habitación en Airbnb? ¿Has rastreado un pedido o pedido comida a domicilio? En todos esos casos, las apps utilizan Google Maps por debajo, en segundo plano, para mostrar información en tiempo real. Y eso, dice el influencer, no es gratis: “Cada vez que pides un Uber internamente se hace una consulta a Google Maps para ver qué coche tienes más cerca y qué ruta es la más óptima para llevarte a tu destino. Y esta consulta vale dinero”. Es decir, Google no solo monetiza tus búsquedas, sino también las de miles de empresas que dependen de sus mapas para ofrecer sus servicios.