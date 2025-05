Nuevo regalo del Gobierno para los trabajadores con hijos: 5 años de cotización si cumplen este requisito

Además de garantizar los servicios públicos esenciales y la infraestructura que permite a la ciudadanía llevar una vida digna, uno de los grandes deberes de cualquier Gobierno es mejorar la calidad de vida de las personas a través de decisiones concretas. No siempre se trata de medidas revolucionarias, pero sí de pasos firmes hacia adelante que reflejan un compromiso real con el bienestar colectivo como los que está tomando recientemente desde la dirección de la Seguridad Social en el Gobierno.

Esta nueva medida beneficia especialmente a quienes han tenido hijos y, por ello, vieron interrumpida su trayectoria profesional. La gran novedad es que ahora se podrán sumar hasta cinco años de cotización a la vida laboral de los trabajadores que cumplan ciertos requisitos, lo que puede resultar clave para acceder a la pensión contributiva o mejorar su cuantía. En un país donde alcanzar 37 años de cotización marca la diferencia entre jubilarse a los 65 años o tener que esperar más, esta modificación puede suponer un antes y un después para muchas personas.

Cotizaciones por parto y crianza

Lo más importante es entender quién puede beneficiarse: en el caso de los nacimientos, la Seguridad Social reconoce 112 días de cotización por cada parto, siempre que durante ese tiempo no se hubiera cotizado de forma efectiva, como sucede cuando no se disfruta del permiso de maternidad con contrato vigente. Si el parto fue múltiple, se añaden además 14 días por cada hijo adicional a partir del segundo. Esto quiere decir que, incluso aunque no se hubiera trabajado durante esas semanas, el sistema lo reconocerá como si sí se hubiera cotizado.

Por otro lado también se contemplan cotizaciones ficticias por cuidado de hijos o menores, lo que implica que si una persona dejó de trabajar tras el nacimiento o la adopción para dedicarse a la crianza, podrá sumar hasta 270 días más por cada hijo. Este reconocimiento abarca el periodo comprendido desde nueve meses antes hasta seis años después del nacimiento o resolución judicial de adopción. Solo uno de los progenitores puede acceder a este derecho, aunque la madre tiene prioridad salvo que renuncie expresamente.

En total la combinación de estas cotizaciones por parto y cuidado puede llegar a sumar hasta 1.825 días a la vida laboral, lo que equivale a cinco años completos. Es un margen considerable que, en muchos casos, puede significar la diferencia entre cumplir o no con los requisitos mínimos de cotización exigidos por la ley, ya sea para acceder a la jubilación o para hacerlo en mejores condiciones.

Hay que tener en cuenta que esta medida no es aplicable a quienes ya estén jubilados ni a las personas con incapacidad permanente reconocida, salvo en situaciones muy concretas establecidas por la normativa.

Tampoco hay distinción por tipo de contrato en el momento del parto o cuidado, ya que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han dejado claro que en el caso de mujeres que trabajaron a tiempo parcial, los días reconocidos deben computarse igual que si hubieran trabajado a jornada completa.

A todo esto se suma un incentivo económico extra que ofrece la Seguridad Social para reducir la brecha de género en las pensiones. El llamado complemento para la reducción de la brecha de género (antes conocido como complemento por maternidad) se aplica a quienes han tenido hijos y vieron su carrera laboral afectada por ello.