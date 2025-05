Preocupación en España por el cambio en las bombonas de butano: a partir de ahora

Cada vez es menor el número de hogares que dependen de ella, pero para quienes la siguen usando a diario, la noticia no ha pasado desapercibida: la bombona de butano vuelve a subir de precio. Y no es un detalle menor, especialmente en hogares donde este gas es la única o principal fuente de energía para cocinar, calentar agua o incluso para mantener ciertos electrodomésticos funcionando, sobre todo en pueblos o barrios donde no hay conexión a la red de gas natural.

Este tipo de combustibles, que hace años eran el estándar en millones de hogares, hoy siguen siendo esenciales para muchos ciudadanos. Aunque su uso ha bajado más de un 25% desde 2010, todavía se consumen más de 64 millones de bombonas al año. Y ahora, ese pequeño gesto de cambiar una bombona en la tienda o en la gasolinera de siempre va a costar algo más caro.

Desde este martes 20 de mayo de 2025, el precio máximo que los consumidores podrán pagar por una bombona de entre 8 y 20 kilos (la clásica de color naranja que casi todo el mundo reconoce) será de 18 euros: lo que representa una subida del 1,87% respecto al precio anterior, que estaba en 17,67 euros.

El aumento puede parecer leve en cifras, pero viene a sumarse a una tendencia que ya está generando cierta alarma: es la quinta vez consecutiva que el precio se revisa al alza. Una escalada que empieza a ser difícil de ignorar, sobre todo para personas mayores, familias con pocos recursos o quienes, por cualquier motivo, siguen dependiendo de este tipo de energía en su día a día.

Por qué sube si los costes bajan

La explicación no es sencilla y tampoco es fácil de entender para quien solo ve que paga más cada vez que necesita una bombona. Aunque parezca contradictorio, la subida llega en un contexto en el que el coste internacional del butano y del propano ha bajado un 12,17% y también los costes del transporte han descendido un 0,58%.

El motivo, según lo que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el alza actual se debe a que se ha tenido que amortizar un déficit acumulado por el cambio en el cálculo del precio final. En concret el nuevo valor del coste de comercialización (0,86 euros por bombona) aprobado en la Orden TED/211/2025, estaba generando un desfase que ahora se compensa en esta revisión.

Además hay otro cambio: ya no se aplicará el recargo temporal de 20 céntimos por bombona que se añadió durante las últimas revisiones precisamente para acelerar esta adaptación del nuevo coste. La buena noticia es que ese recargo desaparece, sí, pero aun así el precio sube.

Cómo se decide el precio

El precio de estas bombonas no es libre, como ocurre con otros productos energéticos. Está regulado y se revisa cada dos meses, el tercer martes del mes impar (enero, marzo, mayo, etc.). La Dirección General de Política Energética y Minas es quien marca el nuevo importe.

Para hacer el cálculo se tienen en cuenta tres factores:

El precio del butano y el propano en los mercados internacionales

El coste de los fletes (transporte por barco)

El tipo de cambio entre el euro y el dólar

Además, hay una regla que limita los cambios: el precio no puede subir o bajar más de un 5% por revisión. Si la fórmula indica que se debería subir más, el exceso se guarda y se aplica en las siguientes revisiones. Es decir los aumentos no desaparecen, solo se reparten.

Aunque el gas natural ha ido ganando terreno y muchas viviendas ya no usan bombonas, sigue habiendo una parte de la población que no tiene otra opción. En zonas rurales, en segundas residencias, o incluso en barrios donde el gas canalizado no llega, la bombona sigue siendo la única alternativa.

Y no solo en situaciones normales. Cuando se producen crisis energéticas, como ocurrió al inicio de la guerra en Ucrania o durante el famoso “gran apagón” que dejó a miles de personas sin luz en 2023, las bombonas volvieron a ser un salvavidas. Sirvieron para cocinar, ducharse e incluso para mantener en marcha frigoríficos especiales que funcionan con GLP.