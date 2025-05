Este es el embutido de Córdoba que desafía a toda España: "No es tradición comerla"

Si hay algo que levanta pasiones fuera de nuestras fronteras es, sin duda, el embutido español. Desde el inconfundible jamón ibérico hasta las tablas de quesos y lomos curados que inundan nuestras reuniones familiares, España ha sabido convertir su tradición gastronómica en una carta de presentación irresistible para los visitantes que llegan de fuera.

Cada comunidad autónoma aporta lo suyo. Y aunque no existe una rivalidad explícita, lo cierto es que cada vez que uno pone un pie en otra provincia, lo primero que se hace es buscar el producto típico de la zona: lo de allí, lo de siempre. Sin embargo hay ciertos sabores que, aunque gozan de prestigio en el extranjero, aquí dentro siguen levantando cejas. Uno de ellos es el chorizo de jabalí: una auténtica joya escondida en tierras andaluzas que pocos se atreven siquiera a probar.

Este embutido, que se elabora a partir de carne de jabalí criado en libertad, es protagonista en el programa ‘Tierra y Mar’ de Canal Sur, que visitaba la localidad de Villaviciosa de Córdoba para conocer de cerca una de las industrias pioneras en carne de caza del sur de España: Embutidos Canito. Allí, entre secaderos y tradición familiar, se mantiene viva una práctica que mezcla saber rural, sostenibilidad y producto de calidad.

“La carne se recoge de la finca y conforme se recoge se elabora”, explica Maribel Canto Porras, responsable del matadero. Una frase sencilla pero que resume una filosofía de producción en la que no hay lugar para conservantes ni aditivos: “Esto no come pienso, no come nada de nada, todo natural: hierba, bellota, monte”.

La elaboración de este chorizo combina carne magra de jabalí con un poco de tocino, y se condimenta con ajo, pimentón y orégano. El resultado es un embutido potente, con sabor a monte, que según los productores, “sale buenísimo”. A pesar de su calidad en España el consumo de este tipo de carnes sigue siendo mínimo: “Es una carne tan sana y tan buena… pero somos uno de los países que más produce y que menos consume”.

En contraste fuera de nuestras fronteras el panorama es otro. El 80% de la producción de Embutidos Canito se exporta a países como Alemania, Austria, Suiza o Francia, donde la carne de caza tiene mucha más aceptación: “Lo que pasa es que no es tradición comerla” y añaden que "en los años 84, 85, valía más cara que ahora mismo y esto se lo comían solo en Europa, aquí no se podía gastar”.

Las cifras lo respaldan y es que solo en 2024, solo en los cuatro puntos de recogida que maneja la empresa, se sacrificaron entre 4600 y 4800 jabalíes, y cerca de 7000 ciervos, lo que revela una demanda creciente, aunque en buena parte externa.

En Villaviciosa de Córdoba no solo se mantiene viva la tradición de la matanza, sino que se ha sabido transformar en un negocio que da trabajo a decenas de personas: “Intentamos hacerlo con la receta casera de toda la vida para que el chorizo del pueblo tenga siempre su sabor”.