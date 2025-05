Adiós al gazpacho, este es el nuevo plato típico de Andalucía según los andaluces

No hay una sola cosa que defina lo que es España, pero si hubiera que destacar un elemento que resume buena parte de lo que somos y, de paso, de lo que mostramos al mundo, ese sería la gastronomía. La cocina española no solo es parte esencial de nuestra cultura, sino también uno de los principales atractivos turísticos que ofrecemos al exterior. con una diversidad tan enorme de sabores, recetas, productos y costumbres culinarias, no es de extrañar que el arte de comer pase a ocupar un lugar privilegiado en la identidad española.

En ese mapa gastronómico que recorre de norte a sur el país, Andalucía brilla con luz propia. No solo por la variedad de sus platos y su tradición culinaria, sino porque ha sabido convertir la comida en una experiencia social, en una forma de vida. Entre tapas, raciones, guisos y frituras, esta región se ha ganado el corazón y el estómago de quienes la visitan: ya sea en un chiringuito a pie de playa o en una taberna escondida en el centro de cualquier ciudad andaluza.

Y claro, si uno se pone a repasar el recetario andaluz, no faltan propuestas sabrosas: salmorejo, pringá, flamenquines, serranitos, caracoles... cada provincia con lo suyo. Pero, como suele pasar, hay platos que se colocan por encima del resto. Hasta hace poco, nadie dudaba de que el gazpacho era el gran embajador gastronómico de Andalucía. Esa sopa fría a base de tomate, pimiento, pepino, pan, ajo y aceite de oliva ha sido durante años la carta de presentación de la cocina andaluza, especialmente en verano.

Sin embargo las tornas parecen haberse dado la vuelta. Según los datos más recientes que se han recogido mediante una encuesta del CIS, el gazpacho ha sido desbancado. Por una diferencia mínima, eso sí, pero lo suficiente para que el título pase ahora al pescaíto frito: con un 34,4% de los votos, este clásico del litoral andaluz se ha impuesto al gazpacho, que se ha quedado en un ajustado 34,2%. En tercer lugar, aunque ya a más distancia, ha quedado el salmorejo, con un 22,2%.

El pescaíto frito no es un plato complicado, ni necesita ingredientes muy exótico, pero tiene algo que lo hace especial. Se trata básicamente, de pequeños pescados (boquerones, puntillitas, acedías, cazón...) que se rebozan ligeramente y se fríen en abundante aceite de oliva. Crugientes, sabrosos y servidos normalmente en papel, este manjar es un básico tanto en la costa como en ciudades de interior. Aunque Cádiz, Málaga, Almería o Granada lo tienen más asociado a sus playas, también se encuentra sin dificultad en Córdoba o Sevilla, donde es habitual en las freidurías tradicionales o como plato estrella en ferias y celebraciones.

De hecho en eventos como la Feria de Sevilla, el pescaíto frito es protagonista indiscutible de la primera noche, marcando el inicio de la fiesta. Así que no sorprende tanto que, poco a poco, se haya convertido en símbolo regional, hasta el punto de ser percibido hoy como el plato más típico de Andalucía por quienes viven allí.