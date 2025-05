La psicóloga Marian Rojas, recomienda el aburrimiento: "Unos instantes, unos minutos al día"

Vivimos tan deprisa que muchas veces no llegamos a ver con claridad lo que ocurre dentro de nosotros. La velocidad a la que transcurre la vida (notificaciones constantes, pantallas brillando, conversaciones simultáneas, urgencias encadenadas) nos mantiene tan ocupados que no nos damos el tiempo para observar nuestro entorno ni para mirar hacia adentro.

No es hasta que frenamos, aunque sea por un momento, que nos damos cuenta de lo necesario que es procesar todo lo que nos pasa. Porque vivir no es solo ejecutar, resolver y actuar sin descanso; también es detenerse, conectar con uno mismo y permitir que la mente haga su trabajo más silencioso: entender, integrar y decidir. Y es en esa necesidad donde se cuelan muchos discursos contemporáneos: la autoayuda, la meditación, el mindfulness... y también las propuestas de profesionales como la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que recientemente ha defendido algo que muchos intentan evitar: el aburrimiento.

En una de sus reflexiones más compartidas, Rojas señala que “matamos los momentos de pausa consumiendo contenido dopaminérgico constante”. Es decir, que hemos entrenado a nuestro cerebro para estar todo el tiempo recibiendo estímulos: “Mensajes, notificaciones, alertas, vídeos, luz, sonido y movimiento”. Todo eso forma parte de un sistema que nos hace sentir vivos, pero que, con el tiempo, nos vuelve dependientes de la estimulación permanente.

Su argumento central se basa en cómo funciona el equilibrio cerebral entre placer y dolor. Marian explica que el cerebro es como una cuerda: de un lado tiran todos los estímulos dopaminérgicos (“la comida, las drogas, el alcohol, las emociones intensas, la pantalla TikTok, la pornografía, los videojuegos”) y del otro, el dolor, que intenta regular ese exceso. “Empiezan a liberarse sustancias encargadas del dolor”, dice, y llega un punto en el que ya no consumimos por placer sino “esquivando dolor”.

Ese dolor, según la psiquiatra, puede ser ansiedad, miedo, angustia o soledad, pero también aburrimiento: “el aburrimiento se convierte en un malestar”. No nos gusta, lo rechazamos: “El aburrimiento no nos gusta y tenemos que salir de ello”. Así, muchos jóvenes y adultos no soportan los ratos muertos, los silencios, el tiempo sin pantalla. Y cuando aparecen, sentimos “angustia”.

Por eso, lo que defiende Marian Rojas no es simplemente “no hacer nada”, sino elegir de forma consciente un momento al día para no hacer nada: “Momentos de ociosidad consciente” en los que “durante unos instantes, unos minutos a lo largo del día, no haces nada, nada es nada”. Se trata de observar, contemplar, mirar por la ventana, meditar o dejar que la mente divague, que es cuando se activa “ese estado de la mente también denominado red neuronal por defecto”. Es en esa red donde identificamos emociones, entendemos lo que sentimos, y encontramos soluciones a los temas que nos preocupan.

Ella misma cuenta que usa esos momentos después de atender a sus pacientes, para “integrar todo lo que he escuchado, buscar nuevas soluciones o tratamientos para pacientes más complejos o que sufren más”.

La propuesta es clara: “pausas sin culpa”, que funcionen como una especie de “rutina vitamínica”. Y también es una advertencia. Porque si en esos momentos de calma lo que surge es una angustia inmensa, eso también es una señal: “Ahí probablemente estarán entrando cuestiones, temas, miedos, fantasmas, traumas sin resolver que buscan esos instantes donde no estás en una vía de escape”.