Un salvaslip pegado al armario: el truco que hacen cada vez más españoles

Desde siempre las personas han echado mano de mil y un recursos para que sus casas huelan bien, estén limpias dentro de lo razonable y el orden no se convierta en un imposible. Cada hogar ha tenido sus propias costumbres, desde poner jabones perfumados entre la ropa hasta colgar bolsitas de lavanda en los armarios. Sin embargo con la irrupción de las redes sociales y la proliferación de contenido relacionado con el bienestar doméstico, estos trucos caseros han empezado a circular con una velocidad inédita.

Plataformas como TikTok se han llenado de usuarios compartiendo pequeños gestos que prometen grandes cambios, lo que ha servido para democratizar ciertos conocimientos útiles que, de otra manera, quizás no habrían salido del ámbito privado. Aunque esto tiene su cara B: la constante exposición a estas ideas puede acabar generando una sensación de obligación hacia unos estándares de limpieza, estética o confort que no todas las personas pueden mantener. Tener tiempo, energía y recursos para cuidar ciertos detalles del hogar no es algo que se pueda dar por hecho.

Aun así de vez en cuando emergen ideas tan simples, efectivas y accesibles que acaban calando en muchos hogares, independientemente del contexto. Es el caso del ya popular truco del salvaslip, que se ha convertido en una alternativa práctica y económica para mantener frescos cajones y armarios durante semanas.

Así funciona el famoso truco del salvaslip

El procedimiento no puede ser más sencillo: se coge un salvaslip (el mismo producto que se usa habitualmente para la higiene íntima femenina) y se le añaden unas gotas de aceite esencial. Luego, se adhiere en una zona del mueble que quede algo escondida pero bien fijada, como la parte interior de una puerta o el fondo del cajón. Al estar diseñado para retener líquidos, el salvaslip mantiene la fragancia durante bastante tiempo, alrededor de un mes según quienes lo han probado, y el aroma se transfiere ligeramente a la ropa, lo cual resulta bastante agradable.

Además del buen olor, si se eligen esencias como la de lavanda, eucalipto o limón, se consigue también un efecto repelente contra insectos como las polillas. Algo nada despreciable en armarios donde se guarda ropa de temporada o tejidos naturales.

Eso sí, conviene aplicar el aceite con moderación. Si se echan demasiadas gotas, se corre el riesgo de que la fragancia sea demasiado intensa o incluso llegue a manchar las prendas cercanas. Y al retirarlo, mejor hacerlo con cuidado para no estropear la superficie del mueble, ya que el adhesivo puede dejar algún residuo si no se manipula con suavidad.

Este truco, compartido por usuarios como @primessence en vídeos que han alcanzado miles de visualizaciones, se presenta como una alternativa sencilla a los ambientadores comerciales. Y tiene otro punto a favor: evita el uso de productos con químicos, ofreciendo una opción más natural y sostenible para quienes buscan soluciones ecológicas y sin complicaciones.

También hay variantes y propuestas similares: desde mezclar bicarbonato con unas gotas de esencia y colocarlo en pequeños recipientes, hasta usar ramitas de romero, flores secas o trozos de jabón perfumado para lograr un efecto parecido. Pero pocos métodos resultan tan directos y fáciles de poner en marcha como este del salvaslip.