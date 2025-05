Cambios en la baja laboral: no se cobra el paro a partir de ahora en estos casos

Las bajas laborales son uno de los grandes pilares de nuestro estado del bienestar: gracias a este derecho que hemos adquirido, podemos vivir en una sociedad que no se tambalea del todo cuando aparecen circunstancias inevitables como enfermedades, embarazos o accidentes: situaciones que, en definitiva, si no existiera un sistema de protección, podrían suponer una verdadera ruina para muchas personas y para la sociedad en generla. Por suerte en España existen mecanismos como las prestaciones por incapacidad temporal y las ayudas por desempleo, que garantizan un mínimo de estabilidad mientras se recupera la salud o se busca un nuevo empleo.

Esa red de seguridad se sostiene, en buena parte, gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social que cada trabajador va acumulando a lo largo de su vida laboral. Es decir el “paro” no es un regalo del sistema, sino una prestación contributiva que los empleados van generando como un colchón económico ante futuras caídas laborales.

Pero aunque este modelo ha demostrado ser eficaz para proteger a millones de personas en momentos delicados, no está exento de fricciones. A veces los intereses de empresas, administración y trabajadores entran en conflicto y ahí es donde surgen las polémicas.

Las bajas por enfermedad común empiezan a consumir paro

Una de las más recientes tiene que ver con un cambio en el criterio del Servicio Público de Empleo Estatal que afecta directamente a las personas que están cobrando el paro y durante ese tiempo caen de baja médica por enfermedad común o por un accidente no laboral. Hasta hace poco esos días de baja no se descontaban del total de meses de prestación por desempleo, pero a partir de ahora eso ya no es así.

Desde este año el SEPE ha decidido que los días en los que una persona se encuentre de baja médica mientras cobra el paro se contarán como consumidos. Es decir, que el contador no se detiene: esto supone un cambio importante en la forma de entender la protección al desempleado, y ha despertado críticas entre sindicatos y sectores sociales que consideran que “se castiga a quien enferma”.

Este nuevo criterio afecta exclusivamente a personas en situación legal de desempleo que ya estén recibiendo una prestación contributiva y que, durante ese tiempo, enfermen o sufran un accidente fuera del ámbito laboral. En cambio, no se aplica a quienes están trabajando, en ERTE o que caen de baja por una enfermedad profesional o accidente laboral, ya que estas situaciones tienen un tratamiento diferente y más favorable.

Lo que se mantiene, eso sí, es que durante la baja médica el trabajador sigue percibiendo su prestación por incapacidad temporal, que en ese caso pasa a pagar la Seguridad Social o la mutua correspondiente. La diferencia está en que ese tiempo se resta del total de paro que le correspondía: como si lo hubiera estado consumiendo con normalidad.

Para poner un ejemplo: si una persona tiene derecho a 12 meses de paro y durante ese periodo sufre una baja médica de dos meses, al recuperarse y recibir el alta, solo le quedarán 10 meses de ayuda. Tal y como recoge el SEPE, “se descontará del período de percepción de la prestación, como ya consumido, el tiempo que hayas permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha del cese en el trabajo”.

En los casos en que la persona esté de baja ya desde antes de ser despedida, también se mantiene la prestación por incapacidad temporal, pero aquí hay que distinguir el motivo de la baja. Si es por enfermedad común o accidente no laboral, igualmente se aplica el descuento del tiempo del paro. Sin embargo, si la baja se debe a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el tiempo que permanezca de baja no se descuenta, y al recibir el alta podrá solicitar el paro con el contador a cero.