Primeras palabras de 'El Cordobés' sobre su próxima paternidad: "Otro hijo"

Después del éxito televisivo de Manuel Díaz, 'El Cordobés', en el programa El Desafío y de su nuevo proyecto al frente de El Show de Bertín en Canal Sur (donde sustituye temporalmente a Bertín Osborne durante su participación en Tu cara me suena ha llegado otro de los eventos más esperados en su vida personal: la "re boda" con su mujer, Virginia Troconis, 21 años después de darse el "sí, quiero".

Con motivo de esta celebración, la pareja ha concedido una entrevista a la revista Pronto en la que han desvelado los motivos que les han llevado a tomar esta decisión tan especial. Según explica Virginia, "Manuel y yo nos volveremos a casar cuando hagamos un aniversario importante, como en las bodas de plata, así que quizás en los 25 años nos casamos". Manuel por su parte añadía que "sí, quedan cuatro años para repetir" y aseguraba que en esta ocasión disfrutarán mucho más del momento: "Sin duda disfrutaríamos más del momento".

La ilusión no solo es cosa de ellos, sus hijos también están muy emocionados con la idea según ellos mismos han compatido: "Sí, claro, por supuesto, están muy ilusionados", confirmaba Virginia cuando le preguntan si han compartido la noticia con ellos.

La familia, muy unida, aprovecha cualquier ocasión para reunirse, como recientemente, cuando visitaron a su hijo Manuel en Madrid, donde estudia en la universidad: "Y yo le he dado de comer bien, ja, ja. Es lo que intento siempre que lo veo", comentaba 'El Cordobés'.

Respecto a su hija Triana, Virginia ha contado que está en pleno proceso de decidir si se queda en Sevilla o se muda a Madrid para iniciar su etapa universitaria: "Está en ello, todavía no sabe si se queda en Sevilla o se viene a Madrid, pero está disfrutando de este año, que es muy bonito también".

Finalmente al ser preguntados por cómo afrontarán el temido "síndrome del nido vacío" cuando sus hijos se independicen, Manuel Díaz no dudó en bromear lanzando una posible solución: "¡Encargar otro hijo!", exclamó divertido. Una idea que Virginia Troconis descartó inmediatamente entre risas: "No, no, en esa ya no me pillas, ja, ja".