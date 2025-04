Alerta por los electrodomésticos ante el apagón: esta es la forma de protegerlos

Un apagón masivo del que aún no se conocen las causas exactas ha dejado sin suministro eléctrico a buena parte de la península ibérica, afectando a millones de personas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, y también a otros puntos de España e incluso Portugal alrededor de las 12:30 del mediodía, según los datos de Red Eléctrica España (REE).

Este tipo de situaciones generan muchas preguntas entre la población, especialmente sobre qué se debe tener preparado en casa para enfrentar un apagón prolongado. Sin embargo otro tema que preocupa bastante y que muchas veces no se tiene en cuenta es cómo proteger los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos frente a estos cortes de luz, que pueden provocar daños importantes.

El principal peligro no es solo la ausencia de electricidad, sino las variaciones bruscas de voltaje que se producen cuando vuelve la corriente. Estos picos de energía pueden estropear componentes internos de los aparatos, haciendo que dejen de funcionar, o incluso provocar problemas más graves como incendios. Por eso entidades como SAT Madrid y RAEE Andalucía recomiendan tomar ciertas precauciones para evitar males mayores.

Cómo proteger los electrodomésticos ante un apagón

Entre las medidas más importantes está, en primer lugar, apagar y desenchufar todos los electrodomésticos pequeños, como microondas o cafeteras, apenas se produce el corte eléctrico. Los aparatos más grandes, como la nevera o el congelador, resisten mejor, pero lo más recomendable es también desenchufarlos para protegerlos. Eso sí, durante el apagón conviene abrir la nevera o congelador lo menos posible para conservar el frío, ya que pueden mantener la temperatura durante varias horas.

Si no se puede desconectar todo fácilmente, otra opción es bajar el interruptor general de la vivienda para cortar la energía y evitar así que cualquier aparato sufra daños por subidas de voltaje inesperadas. Además, cuando se restablezca la electricidad, es fundamental esperar al menos 15 minutos antes de volver a enchufar y encender los dispositivos, para que la corriente se estabilice y no cause un pico que pueda dañarlos.

También es aconsejable realizar revisiones periódicas de la instalación eléctrica en casa, porque si los apagones son frecuentes puede que haya algún problema en el cableado o en la red que necesite atención profesional. Y por último, si algún electrodoméstico empieza a echar chispas o se calienta en exceso, hay que actuar con precaución y tener siempre a mano un extintor de CO₂ para evitar incendios.

Por último, para quienes quieran una protección extra, existen acondicionadores de línea que regulan el voltaje y suprimen picos y ruidos eléctricos, lo que ayuda a mantener los electrodomésticos a salvo cuando hay problemas en el suministro.