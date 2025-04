No es avena: los tres alimentos que comen los nutricionistas para bajar el colesterol

Uno de los problemas de salud más comunes y preocupantes en la sociedad moderna es el colesterol alto. Esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo y, aunque a menudo se pasa por alto, tiene consecuencias graves para la salud.

El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en todas las células del cuerpo, y aunque es necesario para algunas funciones esenciales, cuando los niveles de colesterol son demasiado altos, pueden acumularse en las paredes de las arterias, provocando estrechamientos y bloqueos. Este proceso puede llevar a enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares.

El colesterol alto es una preocupación particular porque, a menudo, no presenta síntomas evidentes, lo que hace que muchas personas no se den cuenta de que tienen el problema hasta que ya se han producido daños en su salud.

Las causas pueden ser diversas y abarcan desde factores genéticos, hasta dietas altas en grasas saturadas, falta de actividad física y otros hábitos de vida poco saludables. Por eso es fundamental llevar un estilo de vida que ayude a regular los niveles de colesterol, lo que incluye una alimentación adecuada y ejercicio regular.

Los medicamentos no son la única base del control del colesterol, sino que una dieta equilibrada y la actividad física son los pilares fundamentales para mantener los niveles adecuados de colesterol en sangre: el comer alimentos saludables, ricos en fibra y grasas saludables, junto con la práctica regular de ejercicio, puede reducir significativamente el colesterol "malo" (LDL) y aumentar el colesterol "bueno" (HDL).

Sin embargo en el mercado existen muchos productos que se promocionan como milagrosos para el control del colesterol, como las famosas galletas de avena, que parecen ser una opción saludable pero que, en realidad, pueden contener una gran cantidad de azúcar y aceites poco recomendables para el corazón.

Los alimentos recomendados por los nutricionistas

Según el nutricionista Mario Ortiz, de @marioortiznutricion en TikTok, los alimentos básicos y naturales pueden ser mucho más efectivos para controlar el colesterol. En un video divulgativo, Ortiz explica que no todas las opciones comerciales son tan beneficiosas como parecen. Por ejemplo las galletas de avena (que muchos consideran una opción saludable) en realidad contienen una gran cantidad de azúcar, lo cual no solo es innecesario para controlar el colesterol, sino que además puede ser contraproducente. En su lugar propone tres alimentos que son efectivos y accesibles para mejorar los niveles de colesterol:

Copos de avena

Aunque el término "avena" suele asociarse con productos procesados, los copos de avena enteros son un cereal lleno de betaglucano, una fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol LDL, también conocido como "colesterol malo". Esta fibra se une al colesterol en el sistema digestivo y ayuda a eliminarlo del cuerpo.

Aguacate

A pesar de su reputación como alimento "graso", el aguacate está lleno de grasas saludables, específicamente monoinsaturadas, como el ácido oleico presente en el aceite de oliva. Estas grasas pueden mejorar el perfil de colesterol al aumentar el colesterol HDL, el considerado "bueno", y reducir el LDL.

Frutas ricas en pectina

Manzanas, naranjas y frutos rojos contienen pectina, otro tipo de fibra soluble que también es eficaz para reducir el colesterol. Además, estos alimentos son ricos en antioxidantes que benefician la salud general del corazón.

Además, Mario Ortiz menciona un cuarto alimento que es muy útil para la salud cardiovascular: las semillas de chía, que contienen una fibra gelatinosa que contribuye a reducir el colesterol y mejorar la digestión.

Lo que dice Medline Plus

Por su parte, Medline Plus, portal especializado en salud, también subraya la importancia de ciertos hábitos alimenticios y su relación con el control del colesterol. A través de su plataforma, los expertos destacan que una dieta rica en fibra soluble es clave para controlar el colesterol. Los cereales de grano entero, como la avena, y las frutas como manzanas y naranjas, son fundamentales, ya que ayudan a evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol, contribuyendo a reducir los niveles de LDL.

Además el portal resalta la importancia de consumir grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate y en el aceite de oliva. Estas grasas no solo son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo, sino que también ayudan a mantener el colesterol en equilibrio, favoreciendo el aumento del colesterol HDL y reduciendo el LDL.

Medline Plus también enfatiza la importancia de evitar los alimentos ricos en grasas saturadas y trans, que son comunes en muchos productos procesados y que pueden elevar el colesterol malo. En su lugar se recomienda optar por fuentes de grasas insaturadas y aumentar la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como los pescados grasos.